吳君如踩場MIRROR紅館騷 自薦孖Edan站台唱《闔家辣》主題曲

由吳君如擔任監製兼演出，呂爵安（Edan）、鄭中基和梁詠琪合演的溫情電影《闔家辣》，原定在農曆新年的賀歲檔上映，卻遇上疫情，如今終排除萬難改到暑假面世，君如與Edan接受本報專訪，君如揚言趁電影開畫後，會聯同拍檔踩場殺入MIRROR演唱會，講明希望能再踏紅館舞台。
對於《闔家辣》遲了多月才正式上映，吳君如百感交集說：「其實最主要係，香港冇咗過年，我相信全世界都冇咗恭喜發財、派利是，大家都唔敢出街。拍呢部電影嘅原意，並唔係拍一部賀歲片，我覺得就係由呢個疫情開始，聽到呢個故仔，係好多香港人嘅共鳴，就係喺屋企、Work from home，一家人聚埋一齊，我覺得呢個故仔好值得記載，就係代表咗好多人嘅共鳴。」《闔家辣》去年6月開鏡，當煞科後瞄準賀歲檔期，君如說：「拍完之後覺得幾好，我同鄭中基，而Edan又係新一代小諧星。」Edan聽罷即插咀：「我係小諧星啫，你哋唔係小諧星。」聚集不同年代的開心果，安排在農曆年上映最好不過，無奈受到疫情影響，全港戲院被迫關門，Edan表示：「好彩呢部電影唔算係圍繞新年，其實係圍繞疫情，雖然疫情就無法喺新年上映，依家疫情完結再上映，反而令到大家有更加深嘅體會。」
最難忘《金雞》搞笑床戲
論港產賀年電影，君如演程大嫂的《家有囍事》固然是經典，Edan當然有睇過，不過數到君如的作品中，他的首選卻是另一經典作《金雞》，除了對君如的床上戲感到搞笑外，他認為該片與《闔家辣》也有着同樣使命，記載了香港人的一些經歷。而跟一班前輩合作，Edan表示：「感覺好神奇，一啲拍咗咁多年嘅前輩，竟然變成自己嘅對手，成個感覺好搞笑，唔知應該點形容。希望自己可以參加更多唔同範疇嘅作品。」Edan一直想飾演轟轟烈烈的愛情片男主角，好似韓劇男主角般既有型又有錢，可以睇到觀眾好感動，身邊的君如笑指Edan已經合乎以上兩個條件(有型及有錢)，還大爆每次打電話給對方，Edan總是在拍廣告。過去一年，Edan已三度跟袁澧林（Angela）合作，在《闔家辣》內更有感情線，提起他與Angela的親熱場面，兩人即大喊：「嘩！咁要入戲院睇喇！」Edan形容是自己史上最大尺度，不過彼此本身熟絡，合作起來也不太尷尬，更希望各位「爵屎」不會呷醋。
讚鏡仔具感染力代表香港
吳君如多次強調Edan好靚仔，除了這個原因外，更認為MIRROR是很有感染力的團隊，電影選角時正需要一個好有活力的年輕人，所以就決定由Edan擔演Coba一角。
《闔家辣》下星期四開畫，緊接便是MIRROR演唱會，君如自薦為這次紅館騷任嘉賓，更想拉隊合唱《闔家辣》的主題曲《辣到出汁》，她表示：「踩場！踩場！踩場！可以俾我哋上台唱《辣到出汁》嘛？可唔可以？」君如回想對上一次踏上紅館舞台已經是10年前的黃偉文（Wyman）作品展，Edan表示會向花姐極力爭取。君如又指對Edan全部單飛歌曲也瞭若指掌，包括《E先生連環不幸事件》、《小諧星》等，但笑言最好聽始終是《辣到出汁》，兩人更即席合唱，表現合拍。
Edan將有多套電影陸續上映，君如睇好他明年可入圍爭影壇新人獎，不過Edan卻謙虛說：「因為演技真是要磨練，每次吸收更加多才會慢慢進步，所以我對自己演技都是唔夠膽話好有信心。」原來在《闔家辣》拍攝期間，其妹小如豬剛好放假，所以到了片場探班幾次，但Edan就踢爆妹妹非常怕醜。至於君如則覺得香港人各有各忙可能忽略家人，電影就是想帶出在疫情下，如何憑自己找到方向，與家人聚在一起，從而有機會互相了解，並捱過最艱難的時刻。
採訪、撰稿：Alson
攝影： SoB
吳君如
Makeup: Mon Cheng
Hair: Seiko @ Hair Culture
呂爵安
Makeup: Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre
Hair: Man [email protected] Private I salon / Alson [email protected] Private I salon
Wardrobe: Gucci, Giuseppe Zanotti