吳君如「三喜臨門」親赴倫敦領榮譽獎 與《黑暗榮耀》林智妍興奮自拍

吳君如繼獲頒第44屆夏威夷國際電影節「焦點香港影人」大獎，並憑《我談的那場戀愛》入圍金馬影后後，「三喜臨門」再次得到海外影展肯定，獲第9屆倫敦東亞電影節獲頒發榮譽獎 (Honorary Award)，表揚她對亞洲電影的傑出貢獻。君如以一身高貴黑色晚裝於英國時間10月23日晚出席開幕禮領獎，她發表得獎感言時強調，會堅持演戲至最後一刻：「我話我會做到最後嗰日都會繼續演，同埋我成日覺得自己好彩就係女演員，35歲可能已經無得演，40歲可能更加無得演，但我而家演到呢個歲數仲有得演，所以係好好彩同埋好感恩。」

對於再添國際殊榮，「三喜臨門」的吳君如笑言自己今年的得獎之旅如同「終身成就獎」，她感恩分享，「中國人話齋就係雙喜臨門，到目前為止今年有三喜啦，就係夏威夷攞完，跟住金馬獎有提名啦，去埋依家倫敦咯，見到啲觀眾仲係以外國人為主嘅，而佢哋都好好欣賞我哋部戲啦。」

倫敦東亞電影節榮譽獎不是常設獎項，得主均為對亞洲電影有傑出貢獻的電影人及演員，上任得主為2022年《魷魚遊戲》韓星李政宰。在開幕禮上，曾出演《黑暗榮耀》的韓國女星林智妍亦有出席。兩位港韓影星同場交流，成為當晚焦點，二人不時熱聊，氣氛融洽。君如的老友黃偉文也專程盛裝現身，共同慶祝她這個重要時刻。