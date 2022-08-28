吳君如《四面夏娃》重映感神奇 未曾後悔蝕錢賣樓還債

吳君如昨日（27/8）出席第46屆香港國際電影節活動「香港名家講座及簽書會」，當年《四面夏娃》團隊，包括導演及編劇林海峰、甘國亮、美術指導文念中、還有陳可辛、君如囡囡和鄒凱光都有撐場，焦點影人揀選了君如十套電影重映，當中《四面夏娃》便是壓軸電影亦是焦點之一。

君如為電影傾家蕩產

君如回顧自己過往的作品時表示：「我真係由少女時代演到《闔家辣》的姑媽。《四面夏娃》重映一事好神奇，始終係我第一部監製的電影，當時找來了林海峰、甘國亮、文念中等人，全部都是大師級，又沒有重播過，所以非常值得再入戲院睇戲。」

君如自言當年全靠一股傻勁去製作《四面夏娃》，她坦言：「拍攝時資金不足，要自己去酬錢，記得當年收工仍在簽支票給各工作人員，獲得了『簽票夏娃』的稱號。」講座上，君如細說當中的艱辛點滴，她說：「《四面夏娃》是我人生的轉捩點、置之死地而後生的產物，當時我拍了好多搞笑片，開始覺得受不了，廿四小時拍三組戲，拍到不知道自己在做甚麼。所以下定決心要轉型，雖然最後蝕錢蝕到入肉，要賣樓還債。不過從未後悔，年青就要多嘗試，錢可以再搵。」