熱門搜尋:
C觀點 李家超班子 疫苗通行證 消費券2022 報稅 猴痘 新盤 姜濤 賞你遊 周顯
返回
娛樂
2022-06-21 19:40:39

吳啟洋單飛處女作《漸漸地》MV 為《造星》師妹Yoyo甘心做兵

分享：
Phoebus與Yoyo在MV中演一對戀人未滿的密友。 Phoebus與Yoyo甜蜜互動，好有CP感。

出身自《全民造星II》的男子組合P1X3L出道第二年，今年吳啟洋(Phoebus)成首位單飛成員，推出首支個人單曲《漸漸地》，新歌由潘鵬展作曲、亞木填詞、馮翰銘編曲及監製。散發著王子氣息的Phoebus，以溫柔的聲線唱出不能自拔地做兵，以知己身份守護心中女神的甜蜜又矛盾的心情，

《漸漸地》MV 大玩女友視覺，粉絲冧爆。 《漸漸地》MV 大玩男友視覺，粉絲冧爆。 Phoebus在MV中弄傷姆指要貼上膠布，原來拍攝時他真的受傷。 在女神Yoyo為自己貼膠布，皮外傷也是小事。 Phoebus與Yoyo拿著波子汽水「格劍」互動，突然玻璃樽爆裂，原來非MV情節，是真實小意外。

Phoebus真的受傷了

為配合歌曲主題，《漸漸地》MV找來《造星IV》的師妹、清純女神Yoyo葛綽瑤擔任女主角，與Phoebus飾演一對戀人未滿的密友。MVPhoebusYoyo有不少親暱場面，又大玩男友、女男視覺，sweet到爆。其中一幕二人拿著波子汽水打情罵俏，甜蜜滿瀉。MV畫面見二人在互動時，Phoebus手握的汽水瓶突然爆開，玻璃瞬間斷成兩截，汽水四濺，原來這是真實的拍攝小意外，Phoebus的拇指頭亦因此被割傷。不過事發一刻Phoebus第一時間上前關心Yoyo的狀況，盡顯紳士風度。幸好檢查後Phoebus並無大礙，處理傷口後即可繼續拍攝。

 

Phoebus與Yoyo置身於漫天飛雪中，畫面同樣唯美又浪漫。 原來飄雪是以化學物質混合水而製成的，帶點刺激性，Phoebus拍攝時要忍住打噴嚏和咳嗽。 Phoebus默默守護心中女神Yoyo，甘心做兵。

唯美飄雪背後  要忍住打噴嚏

至於MV的另一個場景，PhoebusYoyo置身於漫天飛雪中，畫面同樣唯美又浪漫，但Phoebus就笑言與現實有極大反差：「因為飄雪是以化學物質混合水而製成的，所以嗅起來帶點刺激性，令我們不斷想打噴嚏和咳嗽。為了能儘快拍攝所需的畫面，唯有在鏡頭前先忍著！」

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受