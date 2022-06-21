吳啟洋單飛處女作《漸漸地》MV 為《造星》師妹Yoyo甘心做兵

出身自《全民造星II》的男子組合P1X3L出道第二年，今年吳啟洋(Phoebus)成首位單飛成員，推出首支個人單曲《漸漸地》，新歌由潘鵬展作曲、亞木填詞、馮翰銘編曲及監製。散發著王子氣息的Phoebus，以溫柔的聲線唱出不能自拔地做兵，以知己身份守護心中女神的甜蜜又矛盾的心情，

Phoebus真的受傷了 為配合歌曲主題，《漸漸地》MV找來《造星IV》的師妹、清純女神Yoyo葛綽瑤擔任女主角，與Phoebus飾演一對戀人未滿的密友。MV中Phoebus跟Yoyo有不少親暱場面，又大玩男友、女男視覺，sweet到爆。其中一幕二人拿著波子汽水打情罵俏，甜蜜滿瀉。MV畫面見二人在互動時，Phoebus手握的汽水瓶突然爆開，玻璃瞬間斷成兩截，汽水四濺，原來這是真實的拍攝小意外，Phoebus的拇指頭亦因此被割傷。不過事發一刻Phoebus第一時間上前關心Yoyo的狀況，盡顯紳士風度。幸好檢查後Phoebus並無大礙，處理傷口後即可繼續拍攝。