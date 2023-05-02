吳啟洋@P13XL怕醜唔敢做街訪 隊友Marco孖肥腸做實驗玩「鬥長」

吳啟洋(Phoebus)、葉振弘(Marco)@P13XL、徐浩昌(肥腸)日前為港鐵拍攝宣揚環保短片，Phoebus負責做街訪，不過向來怕醜的他就唔敢請途人訪問，幸好有「高顏值」作交換條件，被女生集郵以換取街訪機會。而Marco和肥腸就與聯同化學博士Dr K Kwong做實驗，扮演男神的Marco自嘲一開口就漏晒氣，Chok唔起，肥腸就自爆讀書時做實驗，差點搞到全校斷電。

集中向女生埋手 負責街訪的Phoebus坦言，「其實我怕醜都冇咩進步，純粹拍嘢拍多咗放膽咗，我嘅策略就係搵女仔做訪問，因為佢地會健談一啲，埋去之前大家有個眼神嘅交流，咁會易啲埋手！」最終他用合照交換成功訪問，今次街訪要問途人生活上「被綠」的經驗，他率先分享，「平時同朋友食飯，我都會叫好多菜嘅，只要大家食唔晒都係我『包底』食晒佢，加上平時都會帶水樽出街同搭港鐵，都算係綠色環保人嚟嘅。」