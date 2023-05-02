吳啟洋@P13XL怕醜唔敢做街訪 隊友Marco孖肥腸做實驗玩「鬥長」

吳啟洋(Phoebus)、葉振弘(Marco)@P13XL、徐浩昌(肥腸)日前為港鐵拍攝宣揚環保短片，Phoebus負責做街訪，不過向來怕醜的他就唔敢請途人訪問，幸好有「高顏值」作交換條件，被女生集郵以換取街訪機會。而Marco和肥腸就與聯同化學博士Dr K Kwong做實驗，扮演男神的Marco自嘲一開口就漏晒氣，Chok唔起，肥腸就自爆讀書時做實驗，差點搞到全校斷電。
集中向女生埋手
負責街訪的Phoebus坦言，「其實我怕醜都冇咩進步，純粹拍嘢拍多咗放膽咗，我嘅策略就係搵女仔做訪問，因為佢地會健談一啲，埋去之前大家有個眼神嘅交流，咁會易啲埋手！」最終他用合照交換成功訪問，今次街訪要問途人生活上「被綠」的經驗，他率先分享，「平時同朋友食飯，我都會叫好多菜嘅，只要大家食唔晒都係我『包底』食晒佢，加上平時都會帶水樽出街同搭港鐵，都算係綠色環保人嚟嘅。」
做實驗差點電死
Marco和肥腸就要鬥長氣測試空氣流動，在片中演男神的 Marco笑言要扮Cool先得：「呢啲係一場戲，我要唔講嘢先Chok到，一開口就漏晒氣，事實上肥腸先係男神，佢好得女士歡心嘅！頭先實驗我地係鬥長氣，其他嘢就熄機先啦！」再次跟港鐵合作的肥腸大賣口乖：「好少品牌會持續咁搵我，真係幾開心嘅！呢日我同Marco齊齊做實驗，諗翻起以前我返學都屬於百厭仔，試過實驗上堂，差點搞到全校斷電，老師冇鬧我，反而緊張地問我有冇事，原來我地當刻危險到差啲電死，不過我地當時仲好百厭笑笑口扮冇事，之後諗翻先識驚！」