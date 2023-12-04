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娛樂
2023-12-04 22:55:08

吳嘉儀新婚4個月疑與老公爆不和 傍晚再出po︰渴望誠懇道歉

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吳嘉儀與老公結婚4個月便爆不和。

在《獎門人》擔任「獎老」的吳嘉儀(阿七)跟圈外男友結婚4個月，但阿七昨日在IG突然開PO疑似鬧爆老公，字裡行間感受到阿七與老公在生活上有不少磨擦。

她在社交平台留言說︰「唔好講幸福喇，連抖啖氣都有困難」之後她續寫道︰「你要斤斤計較係你品德問題，唔好逼人順從你嗰套。我洗自己賺嘅錢對自己的家人、朋友好有咩問題？最好我養埋你供埋樓但寫你名，個個星期叫我諗去邊，入場費、parking又唔想畀，我畀ok呀，叫你揸機影張相就黑面hea撳，其實撳幾個制又唔駛錢嘅，駛唔駛咁嘅態度先？最嬲係：日日都對住啦，駛咩維繫感情呀?（態度輕佻）

吳嘉儀在IG爆seed。

另一帖文更寫到「#又唔係未試過被改密碼鎖無家可歸#又唔係未經歷過畀人成衣櫃衫掟出大」似是有家歸不得，其後她再出PO說︰「昨晚又發生太多事，不能夠詳講。明明講好咗，今日各自忙，佢外出工作、我喺屋企落樓攞個外賣，原本食完就整妝外出剪頭髮。上樓發現匙卡開唔到門、pw改咗。而家我只能著住套睡衣、揸住個外賣等佢高抬貴手，返嚟開門畀我換衫執嘢#謝謝關心#唔記錄低證據相信有人會相信咁戲劇化嘅事。

由於阿七新婚不久，今次突然大爆家事令人非常擔心，其後她於今晚傍晚留言說︰「想靜一靜，不用擔心，多謝各位朋友問候。一言難盡，請畀空間我重整自己。 只想專心休息、努力做好工作。這事情無對錯，只係我倔強執著，前因是自己選擇，後果必須由我自己承擔。我覺得會經付出了改變了很多，也希望對方能為我改變。

她續說︰「我渴望得到一個誠懇的道歉，看得見的態度改善。不喜歡用無謂的鬥氣方式波及、麻煩到身邊的人。#謝謝大家關心不用憐憫我#今晚約了好友飯聚準時赴約。

阿七再update。

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