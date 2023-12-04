吳嘉儀新婚4個月疑與老公爆不和 傍晚再出po︰渴望誠懇道歉

在《獎門人》擔任「獎老」的吳嘉儀(阿七)跟圈外男友結婚4個月，但阿七昨日在IG突然開PO疑似鬧爆老公，字裡行間感受到阿七與老公在生活上有不少磨擦。

她在社交平台留言說︰「唔好講幸福喇，連抖啖氣都有困難！」之後她續寫道︰「你要斤斤計較係你品德問題，唔好逼人順從你嗰套。我洗自己賺嘅錢對自己的家人、朋友好有咩問題？最好我養埋你供埋樓但寫你名，個個星期叫我諗去邊，入場費、parking又唔想畀，我畀ok呀，叫你揸機影張相就黑面hea撳，其實撳幾個制又唔駛錢嘅，駛唔駛咁嘅態度先？最嬲係：日日都對住啦，駛咩維繫感情呀?（態度輕佻）」