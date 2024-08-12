吳大強參加《中聲》延遲退休 成樂壇最年長新人

《中年好聲音》歌手吳大強(Bill哥哥)，近日作客許文軒(Edmond)主持的節目《StarTalk》訪問，大談首次推出新歌，以及成為最年長樂壇新人感受，他說：「首先多謝公司，好興奮，睇見其他參賽者陸續出歌，估唔到自己都有機會，真係冇諗過，本身參加比賽都已經好夢幻，而家有自己嘅歌曲更加覺得好神奇。」
Bill哥哥新歌翻唱21年前四葉草的主題曲《Shining Friends》，他稱：「我有聽過之前2R同馮曦妤嘅版本，最初嘅時候都有少少擔心、猶豫，監製Jacky俾咗好多信心我，將首歌改咗編曲，變成好適合我嘅bossa nova同埋拉丁感覺。」
當問到第一次正式入錄音室，灌錄自己甚麼感受，Bill哥哥說：「錄音一定帶老花眼鏡，平時人哋錄音要暗啲，但係我就要光啲！自己平時唱開live，所以都要慢慢習慣，喺錄音室就可以集中啲，可以唱好每一句。」
談到入行最深感受，Bill哥哥稱就是對兒子(吳偉豪)更加了解，「以前成日覺得個仔點解咁忙？返唔到嚟食飯，啲時間咁難遷就。當自己入行之後就發現，原來係真，阿仔冇呃爸爸，好多嘢都有調動，好多拍攝都唔係100%可以自己掌握。依家都會盡量抽時間見面，好似之前Ricco(兒子)去台灣拍攝《武林》，我同太太都特登去台灣探班同旅行，忙裏偷閑。」
Bill哥哥又說，本身計劃退休，《中聲》比賽後計劃即改變，「既然自己可以嘗試同承受到，不如去試喺呢行發展。好多朋友同屋企人都有remind我要小心身體，依家我keep到狀態，真係靠做運動，持之以恆，我每日都堅持做掌上壓，每日做百幾下！(咁多？)分開做嘅！仲有我屋企有啲健身器材都有練習。」