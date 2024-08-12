吳大強參加《中聲》延遲退休 成樂壇最年長新人

《中年好聲音》歌手吳大強(Bill哥哥)，近日作客許文軒(Edmond)主持的節目《StarTalk》訪問，大談首次推出新歌，以及成為最年長樂壇新人感受，他說：「首先多謝公司，好興奮，睇見其他參賽者陸續出歌，估唔到自己都有機會，真係冇諗過，本身參加比賽都已經好夢幻，而家有自己嘅歌曲更加覺得好神奇。」

Bill哥哥新歌翻唱21年前四葉草的主題曲《Shining Friends》，他稱：「我有聽過之前2R同馮曦妤嘅版本，最初嘅時候都有少少擔心、猶豫，監製Jacky俾咗好多信心我，將首歌改咗編曲，變成好適合我嘅bossa nova同埋拉丁感覺。」