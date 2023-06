吳大強四子生性感安慰 最怕吳偉豪學壞

開心見到譚校長

吳大強未婚前曾移民加拿大並修讀酒店管理,回港後從事酒店業,至兩年前退休。大約於1994年,他在大球場旁邊的酒店工作,經常因贊助球隊而出席足球活動。「當年見到偶像譚詠麟,他的歌《情憑誰來定錯對》很紅。心想他唱了這麼多好歌給我們欣賞,如果有一天我可以唱歌給他聽,便今生無悔了。終於在今年的《中年好聲音》節目中,他擔任嘉賓評判,而我剛好獲分派演唱這首歌,我真的可以唱歌給他聽!在後台我跟他提及這事,還說雖然不及他唱得動聽,但也知道不會難聽,他很開心!」

唔需要囝囝一定娶同鄉

吳大強說自己40歲才做爸爸,並指自己對幾名兒子選擇女友甚為開通。「雖然我是潮州人,但(兒子)不一定要娶潮州女孩。靚女當然好,但心地好更重要。」他更在節目中向太太表示愛意:「很想讓她知道她是我生命的一部份,特別於我早前身體不適的時候,她對我照顧有加。我要向她說『I will always love you』,希望她感受到我對她無盡的愛。」他還在節目中清唱《Yesterday once more》送給太太,非常溫馨。