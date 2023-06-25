吳大強四子生性感安慰 最怕吳偉豪學壞

71歲的吳大強日前接受港台節目《舊日的足跡》訪問，分享自己的演藝夢，以及對幾名兒子事業各有所成的感受。他透露兒時在元朗居住，經常健身擁有八塊腹肌及。他直言年輕時想過當職業球星或明星，可惜事與願違。
二仔都獲無綫睇中
吳大強因為參加無綫的《中年好聲音》而聲名大噪，早年曾嘗試加入無綫電視藝員訓練班，但可惜不獲取錄。他又提到自己於1971年參加香港電台舉辦的歌唱比賽，憑歌曲《One Day》獲得第二名，「在比賽的第二輪已沒有下文，可能我不夠帥氣也不夠高。婚後我看着四名兒子，心想他們可有這（加入演藝圈）天份、興趣和能耐？當年無綫招考藝人，我為老二和老三報名，結果千多人之中只選九名入圍者，他倆都中選了。不過老二一直夢想當飛機師，要去加拿大升學，結果老三加入了娛樂圈。」
想搭囝囝班機
他提到四名兒子的名字，其實是代表著他的期望︰「我四個兒子名字的最後一個字分別為『諾』、『言』、『豪』、『傑』，是我對他們的期望。我當過輔警，太太任職懲教處。我們住宿舍，家中非常守紀律。當年老大考消防隊長，我曾經好擔心。他畢業不久，牛頭角大火事件傳出有消防隊長出事，他也在現場。我打電話給他又無人接聽，幸好最終都找到他。」老二要做飛機師，我認為那是不切實際的夢想，但剛巧遇上國泰招募機師，他過了很多關，終於在澳洲畢業，還代表同學致謝辭，我感到好驕傲。他做了飛機師，讓我享有乘機優惠。現在是收成期了，可惜又遇上疫情……我暫時還未坐過由他駕駛的飛機。他和《衝上雲霄》的飛機師不是絕對雷同，但也有些相似。」
唔覺吳偉豪好靚仔
談到入行七年的三兒子吳偉豪，吳大強稱兒子入行時未夠18歲，他並不擔心兒子沒有一炮而紅，因為兒子跟同期同學相比，表現也算令人滿意。有人稱讚吳偉豪為翻版吳彥祖，Bill哥哥卻說：「電視台比他靚仔的演員大有人在。他做戲還可以。我曾擔心他會學壞，但原來劇組就像一家人般互相照顧，令我好放心。」他替兒子獲頒「飛躍進步男藝人獎」感到非常開心。「幸運地去年他參演的劇集讓他有發揮的機會，自此之後他更有信心。在這個圈一定要學習他人的演技，不一定要像發哥（周潤發）或華仔（劉德華），但要努力去做。」
開心見到譚校長
吳大強未婚前曾移民加拿大並修讀酒店管理，回港後從事酒店業，至兩年前退休。大約於1994年，他在大球場旁邊的酒店工作，經常因贊助球隊而出席足球活動。「當年見到偶像譚詠麟，他的歌《情憑誰來定錯對》很紅。心想他唱了這麼多好歌給我們欣賞，如果有一天我可以唱歌給他聽，便今生無悔了。終於在今年的《中年好聲音》節目中，他擔任嘉賓評判，而我剛好獲分派演唱這首歌，我真的可以唱歌給他聽！在後台我跟他提及這事，還說雖然不及他唱得動聽，但也知道不會難聽，他很開心！」
唔需要囝囝一定娶同鄉
吳大強說自己40歲才做爸爸，並指自己對幾名兒子選擇女友甚為開通。「雖然我是潮州人，但（兒子）不一定要娶潮州女孩。靚女當然好，但心地好更重要。」他更在節目中向太太表示愛意：「很想讓她知道她是我生命的一部份，特別於我早前身體不適的時候，她對我照顧有加。我要向她說『I will always love you』，希望她感受到我對她無盡的愛。」他還在節目中清唱《Yesterday once more》送給太太，非常溫馨。