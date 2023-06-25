吳大強四子生性感安慰 最怕吳偉豪學壞

二仔都獲無綫睇中

吳大強因為參加無綫的《中年好聲音》而聲名大噪，早年曾嘗試加入無綫電視藝員訓練班，但可惜不獲取錄。他又提到自己於1971年參加香港電台舉辦的歌唱比賽，憑歌曲《One Day》獲得第二名，「在比賽的第二輪已沒有下文，可能我不夠帥氣也不夠高。婚後我看着四名兒子，心想他們可有這（加入演藝圈）天份、興趣和能耐？當年無綫招考藝人，我為老二和老三報名，結果千多人之中只選九名入圍者，他倆都中選了。不過老二一直夢想當飛機師，要去加拿大升學，結果老三加入了娛樂圈。」

想搭囝囝班機

他提到四名兒子的名字，其實是代表著他的期望︰「我四個兒子名字的最後一個字分別為『諾』、『言』、『豪』、『傑』，是我對他們的期望。我當過輔警，太太任職懲教處。我們住宿舍，家中非常守紀律。當年老大考消防隊長，我曾經好擔心。他畢業不久，牛頭角大火事件傳出有消防隊長出事，他也在現場。我打電話給他又無人接聽，幸好最終都找到他。」老二要做飛機師，我認為那是不切實際的夢想，但剛巧遇上國泰招募機師，他過了很多關，終於在澳洲畢業，還代表同學致謝辭，我感到好驕傲。他做了飛機師，讓我享有乘機優惠。現在是收成期了，可惜又遇上疫情……我暫時還未坐過由他駕駛的飛機。他和《衝上雲霄》的飛機師不是絕對雷同，但也有些相似。」