吳大強暈倒後腦著地 涂家堯︰聽到「呯」一聲就瞓低咗

今日吳大強與一眾《中年好聲音》歌手到將軍澳出席活動後，在台下與李佳及其他人士合照時，突然倒下，並後腦著地，差不多近廿秒之後才回復意識。周吉佩、李佳、顏志恒、支譽儀、涂家堯等上前了解情況，在旁的曹敏寶被嚇到不知所措，只好幫手拿布遮住。 吳大強在台上並無異樣，頗精神跟在場人士打招呼，並向司儀表示有意與囝囝吳偉豪合作，他坦言很期待，但不想演父子，盼可以做校長一角。之後吳大強唱出拿手的英文歌，更在台上隨歌聲擺動身體。其後眾人上台合唱《不再猶豫》，在旁的涂家堯與梁浩銓亦有搭吳大強膊頭及背部，吳大強依然未見有異樣。

涂家堯：見到佢無反應 吳大強暈倒時，涂家堯正在他身邊，他表示當時聽到「呯」一聲，轉頭便見到吳大強躺在地上，「見到佢無反應」。問到是否近日忙於彩排演唱會過於忙碌所至，他表示不是，並指今日活動環境有點焗促，未知是否與大強今次暈倒有關。嚇到花容失色的曹敏寶其後回覆傳媒表示不方便回應，而龍婷指當時自己正在洗手間，其後得知大強已無大礙。 據了解，吳大強現送往將軍澳醫院檢查，吳偉豪亦趕到醫院了解。大強的經理人表示大強在合照時，可能因人多感到暈眩，繼而向後跌至台邊，幸好台邊有保護膠，頭部未有受傷，現由醫生為他詳盡檢查。 無綫︰正調整工作量及安排 無綫於傍晚回覆傳媒說︰「吳大強今(7日)午出席《中年好聲音夢想成真演唱會》宣傳活動時暈倒,公司已即時召喚救護車送其往將軍澳醫院作詳細檢查,現已證實身體無礙。演唱會主辦單位TMG正調整其工作量及安排,在此期間騰出更多時間讓其好好休息。」