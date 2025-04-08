吳大強消防員大仔赴緬甸救災 對囝囝有信心︰勝利歸來

吳大強、丁文俊連同一眾《中年好聲音》歌手今日到會展出席「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」記者會，現場更設有多個檔口供受邀的來賓率先試食，鮑聖光、林彥言(林銣偉)在活動開始前已經品嚐不同食品，吳大強更上台即場試飲，大讚好味。他們透露屆時將會輪住上台演出。

從沒有戒口

吳大強受訪時表示自己沒有特別戒口，就算辣的食物也會照擺入口，更稱在現場吃了一個魚皮餃，味道念念不忘，到時會叫太太入來大手掃貨，更不設上限，相信到時會滿載而歸。丁文俊就稱少吃辣及煎炸的東西，自己也會叫家人入來購物。

跟大仔保持聯絡

吳大強的大仔吳偉諾任職消防員，現時職位是署理助理消防區長，現時身在緬甸參與救災工作。吳大強表示有跟仔仔保持聯絡，他表示仔仔忙於救援工作，所以不敢打擾對方，亦相信救援隊是很專業，相信他們可以解決任何問題。他說︰「我對佢哋絕對有信心，希望佢哋早啲返嚟，勝利歸來。」