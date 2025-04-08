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娛樂
2025-04-08 19:02:00

吳大強消防員大仔赴緬甸救災 對囝囝有信心︰勝利歸來

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吳大強表示會叫太太入場試食及掃貨，更不設上限！(娛樂組攝)

吳大強表示會叫太太入場試食及掃貨，更不設上限！(娛樂組攝)

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吳大強、丁文俊連同一眾《中年好聲音》歌手今日到會展出席「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」記者會，現場更設有多個檔口供受邀的來賓率先試食，鮑聖光、林彥言(林銣偉)在活動開始前已經品嚐不同食品，吳大強更上台即場試飲，大讚好味。他們透露屆時將會輪住上台演出。

吳大強即場試飲，大讚美味。(娛樂組攝) 吳大強即場試飲，大讚美味。(娛樂組攝) 黃夏蕙連同一班《中年好聲音》歌手到時會在試食展表演。(娛樂組攝) 「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」記者會，有部份參展商向來賓介紹食品，李錦聯亦有檔口提供餃子讓人試食。 黃夏蕙連同一班《中年好聲音》歌手到時會在試食展表演。(娛樂組攝) 林彥言(林銣偉)在活動開始前已經品嚐不同食品。(娛樂組攝) 鮑聖光、林彥言(林銣偉)在活動開始前已經品嚐不同食品。(娛樂組攝)

從沒有戒口

吳大強受訪時表示自己沒有特別戒口，就算辣的食物也會照擺入口，更稱在現場吃了一個魚皮餃，味道念念不忘，到時會叫太太入來大手掃貨，更不設上限，相信到時會滿載而歸。丁文俊就稱少吃辣及煎炸的東西，自己也會叫家人入來購物。

跟大仔保持聯絡

吳大強的大仔吳偉諾任職消防員，現時職位是署理助理消防區長，現時身在緬甸參與救災工作。吳大強表示有跟仔仔保持聯絡，他表示仔仔忙於救援工作，所以不敢打擾對方，亦相信救援隊是很專業，相信他們可以解決任何問題。他說︰「我對佢哋絕對有信心，希望佢哋早啲返嚟，勝利歸來。」

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吳大強的大仔吳偉諾任職消防員，現時身在緬甸參與救災工作。 吳大強的大仔吳偉諾任職消防員，現時身在緬甸參與救災工作。 吳大強的大仔吳偉諾任職消防員，現時身在緬甸參與救災工作。 吳大強的大仔吳偉諾任職消防員，現時身在緬甸參與救災工作。 吳大強的大仔吳偉諾任職消防員，現時身在緬甸參與救災工作。

相信努力會有成果

問到太太有沒有特別掛心，大強表示太太跟他一樣都是平常心，「佢哋救急扶危，係好專業，佢哋有佢哋工作，唔會騷擾佢哋，我哋係心入面祝佢平安就夠。」他稱自己不太清楚當地情況，跟大家一樣也只是從報道或網上的影片了解地震災區，「相信佢哋努力工作會有成果。」問到知不知道大仔何時回港，他表示應該很快便回來。

吳大強的大仔吳偉諾任職消防員，現時身在緬甸參與救災工作，日前消防處表示成功救出一名生還者。

吳大強的大仔吳偉諾任職消防員，現時身在緬甸參與救災工作，日前消防處表示成功救出一名生還者。

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