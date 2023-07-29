吳大強首度演繹廣告歌唱出腎病隱藏症狀 提醒三高人士定期檢查

香港健康資訊平台康心摯友和慢性腎病患者自助組織聯會腎友聯，今年繼續推出聆聽「腎」訴（#ListentoYourKidney ）推廣計劃，並邀請了「中年好聲音」吳大強（Bill哥哥）首度演繹廣告歌「聆聽腎訴」，他以攪笑、鬼馬台風演出廣告片及 MV，以歌聲提醒大家一起正視腎臟發出的警告及定期接受檢測的重要性。

Bill哥哥在拍攝現場精神抖擻地大展歌喉及舞步，大呼拍攝輕鬆又好玩：「今次拍攝係我要被醫生評審叮我無聆聽『腎』聲音，正視腎病風險！唱歌我絕對有信心，但腎病風險都係睇今次嘅歌詞先知，原來初期慢性腎病病徵好容易被忽略，要留意蛋白尿、水腫，腹痛都可以係病徵！好在我前排休息都驗清楚曬無問題，咁先可以放心出嚟同大家見面唱歌！」Bill哥哥更識做地說：「今次我首歌都有唱，『腎病最多隱性症狀』，如攪到腎臟壓迫就真係十分懊惱。唔講唔知同腎病相關嘅疾病係香港人嘅頭6號死亡殺手，所以大家尤其『三高』嘅朋友真係要定期接受尿液檢測，Check真啲就家人同自己都放心喇！」Bill 哥哥最後更盞鬼地提醒大家：「怕自己唔記得咩係慢性腎病，或者慢性腎病有咩隱性症狀，聽多幾次我依首《聆聽腎訴》就會一清二楚架喇！最好Share埋比身邊好友聽，齊齊正視慢性腎病風險，一齊『聆聽腎訴』！」