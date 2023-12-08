吳奇隆劉詩詩再傳婚變　靚仔男星疑不慎微博發布與女方合照後秒刪

藝人吳奇隆與劉詩詩被爆將於2025年宣布離婚，雙方至今都沒有回應；劉詩詩的新劇《一念關山》熱播中，而劇中飾演她徒弟的鮮肉男星，深夜突然發出2人合照，雖然立刻秒刪，但仍被網友截圖。

新劇中飾演劉詩詩徒弟

常華森4日晚間發文，寫下：「滴！下班卡！很開心今天來跟大家見面，期待下次​​​。」他卻疑似手滑發錯照片，附上他與劉詩詩在活動一前一後的合照，雖然火速刪除，並重新發文改為自拍照，但仍被許多網友截圖，一度讓「常華森秒刪」登上熱搜。

常華森曾參加愛奇藝男團選秀《青春有你 第三季》，因為帥氣外表順利進入決賽圈，雖然當時沒有出道，但仍擁有許多粉絲；他在《一念關山》飾演劉詩詩徒弟，雖然僅是對方徒弟，但二人角色仍有曖昧情愫。