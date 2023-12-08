吳奇隆劉詩詩再傳婚變　靚仔男星疑不慎微博發布與女方合照後秒刪

藝人吳奇隆與劉詩詩被爆將於2025年宣布離婚，雙方至今都沒有回應；劉詩詩的新劇《一念關山》熱播中，而劇中飾演她徒弟的鮮肉男星，深夜突然發出2人合照，雖然立刻秒刪，但仍被網友截圖。
新劇中飾演劉詩詩徒弟
常華森4日晚間發文，寫下：「滴！下班卡！很開心今天來跟大家見面，期待下次。」他卻疑似手滑發錯照片，附上他與劉詩詩在活動一前一後的合照，雖然火速刪除，並重新發文改為自拍照，但仍被許多網友截圖，一度讓「常華森秒刪」登上熱搜。
常華森曾參加愛奇藝男團選秀《青春有你 第三季》，因為帥氣外表順利進入決賽圈，雖然當時沒有出道，但仍擁有許多粉絲；他在《一念關山》飾演劉詩詩徒弟，雖然僅是對方徒弟，但二人角色仍有曖昧情愫。
被指2025年上半年宣布離婚
誤發的照片也讓許多入戲的劇粉嗨喊：「不要不好意思好嗎？這門婚事我已經同意了」、「劉詩詩常華森原地結婚」、「啊啊啊啊，真的很愛看，已經磕瘋了」。不過也有不少網友直呼：「理智看劇，不要入戲過深」。
事實上，吳奇隆與劉詩詩因為演出《步步驚心》假戲真做，二人於2015年結婚，並育有一子，是演藝圈知名的夫妻檔，卻屢屢傳出婚變消息，近日更被爆料，將於2025年的上半年宣布離婚，「小道消息說在分割財產，22年的時候已經破裂的不可調和」，而雙方至今都沒有發聲。
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