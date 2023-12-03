熱門搜尋:
鍾培生拳賽 CLOCKENFLAP YOASOBI 劉馬車 叱咤2023 轉數快FPS 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 白日之下 騙案 流感 Cybertruck 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-03 11:45:26

吳奇隆劉詩詩又傳婚變登微博熱搜第一　網文「預告」2025年官宣離婚

分享：

吳奇隆（左）、劉詩詩又被爆離婚，關鍵字登上微博熱搜。（圖／翻攝自吳奇隆微博）

吳奇隆與小12歲的劉詩詩2010年合作《步步驚心》結緣，並於2015年結婚，婚後育有一子。結婚多年來，婚變頻傳，近日又有網上謠言聲稱他們「2025年上半隨時官宣」，掀起熱議。

「22年的時候已經破裂的不可調和」

近期吳奇隆「小虎隊」團員蘇有朋捲入金融詐騙糾紛、陳志朋被指逃漏稅，一名網友便發文：「陳志朋偷稅，蘇有朋投資虧損，吳奇隆劉詩詩當下婚姻或許不可調和狀態，今年到2025年上半年隨時官宣，看看後續。」帖文一出，掀起網友關注熱議。

還有網友附和表示，「小道消息說在分割財產，22年的時候已經破裂的不可調和」、「劉詩詩看著挺善良的，希望她走過這一關以後幸福吧」、「劉詩詩嫁給吳奇隆是下嫁了，吳奇隆不珍惜」、「結了婚出來搞事業的女明星基本上就是婚姻出問題了」。

劉詩詩吳奇隆關鍵字突登上微博文娛榜熱搜第一名。（圖／翻攝自微博）

不過也有粉絲反駁，「劉詩詩狀態很好，人品好人美，事業蒸蒸日上，支持姊姊獨自美麗」、「不可調和啥呀，兩人現在在一起呢，還戴着婚戒呢。」

自2015年領證結婚後婚變頻傳

雖然網友們說得煞有其事，但卻沒有任何實質證據能證明，不過「劉詩詩 吳奇隆」的關鍵字還是登上微博文娛榜熱搜第一。

Ad Block

事實上，吳奇隆和劉詩詩自2015年領證結婚後婚變頻傳，2022年被傳婚變時，兩人罕見打破沉默發聲明回應：「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。我們一直都很好，謝謝大家的關心」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

吳奇隆在新片獲得大量育兒經驗，日後湊B絕無難度。 該品牌令一主理人是劉嘉玲，當日發佈會重任交到吳奇隆身上。 日前有網民在台北捕獲吳奇隆夫婦二人。 吳奇隆與劉詩詩突然傳出離婚消息。 生活
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受