吳奇隆劉詩詩又傳婚變登微博熱搜第一　網文「預告」2025年官宣離婚

吳奇隆與小12歲的劉詩詩2010年合作《步步驚心》結緣，並於2015年結婚，婚後育有一子。結婚多年來，婚變頻傳，近日又有網上謠言聲稱他們「2025年上半隨時官宣」，掀起熱議。 「22年的時候已經破裂的不可調和」 近期吳奇隆「小虎隊」團員蘇有朋捲入金融詐騙糾紛、陳志朋被指逃漏稅，一名網友便發文：「陳志朋偷稅，蘇有朋投資虧損，吳奇隆劉詩詩當下婚姻或許不可調和狀態，今年到2025年上半年隨時官宣，看看後續。」帖文一出，掀起網友關注熱議。

還有網友附和表示，「小道消息說在分割財產，22年的時候已經破裂的不可調和」、「劉詩詩看著挺善良的，希望她走過這一關以後幸福吧」、「劉詩詩嫁給吳奇隆是下嫁了，吳奇隆不珍惜」、「結了婚出來搞事業的女明星基本上就是婚姻出問題了」。