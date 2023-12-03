吳奇隆劉詩詩又傳婚變登微博熱搜第一　網文「預告」2025年官宣離婚

吳奇隆與小12歲的劉詩詩2010年合作《步步驚心》結緣，並於2015年結婚，婚後育有一子。結婚多年來，婚變頻傳，近日又有網上謠言聲稱他們「2025年上半隨時官宣」，掀起熱議。
「22年的時候已經破裂的不可調和」
近期吳奇隆「小虎隊」團員蘇有朋捲入金融詐騙糾紛、陳志朋被指逃漏稅，一名網友便發文：「陳志朋偷稅，蘇有朋投資虧損，吳奇隆劉詩詩當下婚姻或許不可調和狀態，今年到2025年上半年隨時官宣，看看後續。」帖文一出，掀起網友關注熱議。
還有網友附和表示，「小道消息說在分割財產，22年的時候已經破裂的不可調和」、「劉詩詩看著挺善良的，希望她走過這一關以後幸福吧」、「劉詩詩嫁給吳奇隆是下嫁了，吳奇隆不珍惜」、「結了婚出來搞事業的女明星基本上就是婚姻出問題了」。
不過也有粉絲反駁，「劉詩詩狀態很好，人品好人美，事業蒸蒸日上，支持姊姊獨自美麗」、「不可調和啥呀，兩人現在在一起呢，還戴着婚戒呢。」
自2015年領證結婚後婚變頻傳
雖然網友們說得煞有其事，但卻沒有任何實質證據能證明，不過「劉詩詩 吳奇隆」的關鍵字還是登上微博文娛榜熱搜第一。
事實上，吳奇隆和劉詩詩自2015年領證結婚後婚變頻傳，2022年被傳婚變時，兩人罕見打破沉默發聲明回應：「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。我們一直都很好，謝謝大家的關心」。
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