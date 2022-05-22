吳婉芳細仔胡智同Lynus舉行畫展 許晉亨拖李嘉欣捧場 每幅展品價值逾10萬

1986年港姐亞軍吳婉芳淡出幕前30年，1993年嫁入豪門，為富商丈夫胡家驊誕下三個子女，其大仔胡智略（Caspar）去年成家立室，與霍英東孫女霍詠盈結為夫妻，令凍齡30載的吳婉芳被網民封為「最靚奶奶」。

展覽超過30件作品

至於吳婉芳細仔胡智同（Lynus），憑住天賦條件及後天努力，目前已成為城中頂級筍盤，Lynus才華洋溢，最近更加添了藝術家之身份，假中環威靈頓街25號REP.舉辦首次個人畫展《胡智同：色彩的巡禮》，展出他自2019年回流香港後創作的作品，由於全球疫情令到Lynus對生活變動深入反思，故為了面對世界及自身歷史性的轉折及情感宣洩，他透過藝術創作來表達自己情感，是次展覽超過30件作品，計有他10年前一幅銅鑼灣時代廣場的「成名作」，還公開Lynus筆下的八位人物，包括媽咪、爺爺、嫲嫲、董建華、何厚鏵、李國能、何超瓊、許晉亨，全是Lynus自幼便認識的長輩，每一位都參與了他成長的每個過程和轉折，為表敬意，展覽結束後將會把畫作送給畫中人。



展覽由星期五開幕，首天有大批城中名人到來支持，包括許晉亨、李嘉欣、李國能、何超瓊、周汶錡、許劍龍、季玉年、張宇成、林烜靚、張頌仁、Hilary等，由於畫展反應不俗，故打算由原本只限定五天延長至6月初，部份展品可供選購，每幅畫作品值10萬至20多萬港元，據知單是首天已有三幅作品賣出，共以多逾40萬成交，而展覽完結，該場地將會改裝成多元化健身中心。