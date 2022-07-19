吳宇森翻拍荷里活女版《喋血雙雄》 唔拍內地片因為唔想重彈舊調

睇香港電影金像獎頒獎禮，總會諗起好多好耐冇見嘅電影界人物。咁啱今日就喺外媒見到吳宇森導演專訪，事關佢而家身在加拿大滿地可出席奇幻電影節，接受大會頒發嘅終身成就獎，而大會亦會播放將吳導一手推入荷里活嘅大作《辣手神探》。

過去十幾年，吳宇森北上拍咗《赤壁》、《太平輪》，早前佢拍完回歸美國市場嘅《沉默的夜晚》，全片冇對白，只靠聲音、配樂同畫面講故事。導演話有幾個題材想喺中國拍，包括二戰時期由美國機師為義助中國而成立嘅飛虎隊，但係預算可能拍得住《珍珠港》，因此好難搵資金，而手頭上亦冇咩其他project想做。而且吳導認為，如果留喺內地，佢可能都係重覆過去，再拍動作片同戰爭片。吳導後來見到《沉》嘅劇本就十分喜愛，即使開支預算同時間都緊拙，但可以同佢欣賞嘅演員Joel Kinnaman合作都決定一試。

早前串流平台Peacock落實會投資開拍荷里活版《喋血雙雄》，被問到進度如何，吳宇森導演話原本想搵另一個導演拍，但無合適人選，於是佢自己拍返。佢又透露，套戲可能唔會叫The Killer(《喋血雙雄》英文片名），因為將會有好大變動，故事會著重友情而非愛情；原版由周潤發演嘅殺手角色，會由女星擔演。本來劇組想搵憑《被奪去的12年》獲金像獎最佳女配角嘅黑人女星Lupita Nyong’o（亦即係今屆金像獎坐Will Smith後面目睹成個打人事件而成為Meme圖素材嗰位），但Lupita已經推戲，於是要再選角。

訪問入面，導演有提到香港電影，佢話自己雖然長居美國加州，但依然關注中港影圈事，尤其是香港，認為創意空間越來堪少，需要有更多江湖片以外嘅選擇，否則市場只會越來越細。

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