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娛樂
2023-10-02 21:01:13

吳宗憲來港賀產品銷量破億 有信心幫阿Bob減10公斤

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吳宗憲來港出席宴會，消瘦不少的他表示因為吃了自家的減肥產品。

台灣綜藝大王吳宗憲來港慶祝其減肥產品銷量極速破億港元，林盛斌(Bob)經營的Bob Up Store獲港澳總代理，二人為表示得到眾多零售商、批發商、電商及直播平台等支持，特別在宴會上頒發獎項致謝。


憲哥表示自己16歲入行，做到現在61歲，以前只會想自己可以獲得甚麼，現在年紀大了就會想有甚麼可以留下。他表示不會留很多錢給兒孫，認為他們需要捱過、辛苦過才明白賺錢的道理。他稱現在銷售產品是為大家的健康着想，憲哥說：「減肥沒有健康沒意義，年紀大的胖子亦不可能健康，我可以讓Bob一個禮拜要瘦10公斤，但是他總偷吃。」他又認為阿Bob需要好好控制體重，才能可以健康照顧4位小朋友。

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憲哥表示很愛廣東菜。

憲哥表示自己變瘦也是吃了自家的產品，他又笑言：「吃了產品現在我公司沒有胖子，剩下兩個我炒掉了。」他提起香港的美食令人垂涎三尺，尤其是廣東菜，特別愛白肺湯，因此他選擇在香港推出減肥產品，讓大家開懷大食之餘，也可以有健康。Bob表示，感謝憲哥給予合作機會，對於產品極受歡迎，以致巿面出現極多冒牌貨，Bob說：「我哋同憲哥合作之後，好多人假冒我哋，受害者要聯絡執法機構，最近更有人有我facebook俏像，開投資股票班，大家千其唔好上檔。」

對於近來有不少假冒帳戶及冒牌貨出現，憲哥稱政府怎樣也管不來，因為網絡世界變化萬千，很難捉騙徒，更認為應該嚴懲受害人，因為要讓他們聰明些，對這些騙案及冒牌貨提高警覺。Bob稱發現近30個假冒網站，並向有關機構舉報，自己亦只好盡力提醒大家。

Bob表示很開心跟憲哥合作，而且銷量不錯，於是設宴多謝合作夥伴。

獲頒「最強星級藝人合作伙伴大獎」 的陳琪說：「今次同憲哥、Bob合作好開心，學到好多嘢，因為阿Bob係正貨正品，呢樣係最緊要，我哋要親身嚟支持。」

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