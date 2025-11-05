吳宗憲睽違六年澳門開演唱會 好友康康任表演嘉賓

吳宗憲自2019年在高雄巨蛋以及馬來西亞舉行演唱會後，他終於宣布即將開《2025臭男人演唱會》，而首站將於2025年12月27日（六）於澳門倫敦人綜藝館舉行。被盛讚「行走的CD」吳宗憲，每次舉辦演唱會或出席任何公開活動都是座無虛席，受到滿滿的熱烈愛戴！

自嘲每唱一場都可能成為絕響 這次演唱會名為「臭男人」，吳宗憲說：「『臭』這個字，字體拆開來解，就是有一點『自大』，代表上了年紀的男人，就只剩下一張嘴，同時感嘆歲月，也嘲笑自己！」不但如此，一向非常「寵粉」的吳宗憲，絕對體現在這次演唱會上，交出100%的真材實料令整個演唱會有豐富的內容！吳宗憲的好友康康也將受邀擔任嘉賓，屆時不但能聽到他們合體演唱外，搞笑talk位肯定也少不了，吳宗憲說：「邀請康康的原因，就是因為當年我和康康，以及高大哥（高凌風），我們三個人就是『三大難高音』，高大哥已成絕響，期待再把寶弟（高凌風兒子葛兆恩）加進來，他便能夠繼承父業。真是昔人已乘黃鶴去，此地空留黃鶴樓。」