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娛樂
2023-09-26 17:00:00

吳宗憲61歲生日 《綜藝玩很大》主持拍檔感性告白：共度10年悲歡離合

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KID於26日發文透露，認識吳宗憲近10年時間「天王從來沒有對我們生（發）過脾氣，怎麼會有這麼屌的天王。」而在最近幾次錄影，他感受到「天王真的超級疼我」，開心表示：「真是幸運兒耶我，可以陪在天王身邊10年。」

台灣「綜藝天王」吳宗憲9月26日迎來61歲生日，與他一同主持節目《綜藝玩很大》的KID（林柏昇）則發文向憲哥送上生日祝福，提到與他認識10年來「經歷了很多悲歡離合」，互相扶持了很多情感。KID於26日發文透露，認識吳宗憲近10年時間「天王從來沒有對我們生（發）過脾氣，怎麼會有這麼屌的天王。」而在最近幾次錄影，他感受到「天王真的超級疼我」，開心表示：「真是幸運兒耶我，可以陪在天王身邊10年。」

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KID曬出吳宗憲照片，透露吳宗憲工作敬業。（圖／翻攝自KIDFacebook） KID曬出吳宗憲照片。（圖／翻攝自KID Facebook）

吳宗憲：生日又不在家裏過了

KID也提到，吳宗憲常說，這輩子跟他吃過最多飯的不是家人、而是KID。KID表示：「因為外景人生，每天吃個3、4餐，一次4、5天，每日每夜的聚在一起，我們也算是有種特別的革命情感。」接著感嘆2人一同經歷了許多悲歡離合，這些年來互相扶持了許多情感，因此直言：「跟天王0距離的互動，實在是自己半夜想起來都在笑。」最後KID也大讚吳宗憲主持外景節目的敬業態度，但希望別再有任何意外發生：「希望天王當阿公後更溫暖，也會更愛我，天王61大壽可以繼續逆齡生長好好的善用龜息大法，天王出外景不要再有任何意外發生，因為你太拼會顯得我們不夠拼。」而吳宗憲則是在24日發文，向粉絲們告白：「今（2023）年生日又不在家裏過了⋯⋯祝福媽媽身體健康，萬事如意。我杭州直播工作完畢，再飛去海南島，表演完就回台北啦，生日的喜悅和大家分享。愛你們喔！我篤定一輩子都不會讓你們失望的，謝謝你們的喜愛，我繼續努力為大家做精彩演出。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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