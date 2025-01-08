吳家忻失戀後公開現身 kayan9896：大家性格不合，係時候各走各路 (有片)

早前與富啇男友分手的kayan9896，今日聯同阿Sa、張繼聰、Stanley和朱栢康為《祥賭必贏》宣傳，kayan9896與Stanley、朱康一同受訪，並首度開腔談回復單身的心情，她表示心情已回復，今日為電影宣傳情緒高漲，因見到朱康有反應，半說笑指靠朱康治情傷，接著認真表示：「大家性格不合，係時候各走各路，就和平分手。」問到對嫁入豪門撻Q，她笑指自己也是豪門，自言：「我都係後生女，只係是想拍吓拖。」

朱栢康在片中挑戰演韓風oppa，被問有沒有難度，他表示：「要扮一個靚仔oppa冇乜難度，因為我都覺得我其實係走靚仔路線，但礙於今次我演這呢個oppa有好多化妝，雖然我靚仔啫，但我皮膚濕疹都有，呢個會係最難嘅挑戰。」朱栢康稱沒有一個參考藍本，他在拍攝前睇好多韓片去揣摩扮演韓國人，問到覺得自己似邊位韓星，Stanley即代他搶答：「宋康昊！」朱康坦言宋康昊是他的偶像，又一臉認真覺得自己樣貌更勝宋仲基，Stanley更爆料指天后級的阿Sa和容祖兒均當朱康是男神，指阿Sa有意思將朱康介紹給祖兒。