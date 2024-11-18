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娛樂
2024-11-18 10:48:09

吳家忻Kayan9896疑離開「試當真」網民：叠埋心水嫁豪門

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Kayan9896 因YouTube頻道「試當真」而走紅，其後更成為時尚品牌新寵。

Kayan9896 因YouTube頻道「試當真」而走紅，其後更成為時尚品牌新寵。

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Kayan9896 在今年3月被指私下接Job ，並在男友馬桂烽旗下的酒店舉行首個個人Jazz音樂會，當時「試當真」老闆游學修曾不開名斥有人不顧道義，並寫道：「我呢種傻仔好易呃，同我傾生意，氹得掂我就好著數，好易搵我笨，我唔識計的，但你面唔畀錢唔畀情唔講義唔講，我就同你死過。」其後，游學修、LockerTyson Yoshi 、以及YouTube頻道「試當真」，都集體取消關注 Kayan9896IG，網民都認為游學修的一段話矛頭直指Kayan9896

Kayan9896 在社交網的工作聯絡電郵有所更改，疑已離巢「試當真」。 Kayan9896 在今年3月被指私下接Job ，在男友馬桂烽旗下的酒店舉行首個個人Jazz音樂會。

Kayan9896 工作聯絡電郵已經更改

事隔大半年，日前有網民發現Kayan9896 在社交網的工作聯絡電郵已經更改，並指她疑已離巢「試當真」，更有網民在fb 發文表示：「其實試當真最錯係咪捧紅咗佢？搞到佢以為自己真係好紅，又飛起試當真，官方最近又冇見佢出現。」帖文引起不少網民熱議，有人表示：「可能瞞住公司接好多秘撈我地唔知姐，依家都係等入豪門」、「改咗好耐啦，有follow 開都知邊個擅自接job之後就消失啦，我唔會再睇某人啲嘢」。

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吳家忻Kayan9896的IG Followers達35萬以上。 吳家忻Kayan9896的IG Followers達35萬以上。 吳家忻Kayan9896的IG Followers達35萬以上。 吳家忻Kayan9896的IG Followers達35萬以上。 吳家忻Kayan9896的IG Followers達35萬以上。 吳家忻Kayan9896的IG Followers達35萬以上。 吳家忻Kayan9896的IG Followers達35萬以上。 吳家忻Kayan9896的IG Followers達35萬以上。 吳家忻Kayan9896的IG Followers達35萬以上。 吳家忻Kayan9896的IG Followers達35萬以上。 吳家忻Kayan9896的IG Followers達35萬以上。 吳家忻Kayan9896的IG Followers達35萬以上。 吳家忻Kayan9896的IG Followers達35萬以上。 吳家忻Kayan9896的IG Followers達35萬以上。

Kayan9896沒有否認離巢一說

不過亦有人撐Kayan9896表示：「合則來，不合則去，好正常」、「可能佢同locker分咗手，唔想尷尬所以完約就離職姐」，另外，有人重貼早前Kayan9896 被捕獲似外傭的照片，笑言：「僱傭關係（女僱）就係咁架啦，完約咪搭飛機返菲律賓。」Kayan9896就離巢一事回覆傳媒，她沒有否認，並表示：「呢個可能要等公司回覆返你。」

有網民重貼早前Kayan9896 被捕獲似外傭的照片，笑言：「完約返菲律賓」。

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