吳家樂不滿王賢誌公開示愛 談對方破產欠下街數：佢爸爸已經唔再幫佢找數

身為富三代的本地藝人王賢誌（Vinci），昨日爆出破產消息，及時雨信貸已在上周四入稟區域法院，向Vinci追討欠款293萬餘元，昨晚Vinci已透過社交網出po承認自己申請破產，但未有提及詳細原因。王賢誌祖父為王氏港建主席兼創辦人王華湘，其父為王忠桐，Vinci亦曾屬王氏執行董事，據報家族資產達30億港元。 Vinci近年開拍同志真人騷，在同志圈頗多搞作，更投資400萬製作今年在ViuTV播出的男男配對節目《Boyscation Too》，原定本月19日及20日舉辦《We Are Boyscation Fan Meeting 2024》，安排他兩輯節目《仔仔一堂》與《Boyscation Too》一眾仔仔跟粉絲見面，但主辦單位於月初宣布以多重因素取消。Vinci當時稱因為同日撞正多個大型活動，所以決定延至明年才舉行，已購門票的觀眾可獲全數退款。

Vinci破產震驚不少網民，他曾公開的暗戀對象吳家樂，昨晚（16日）在主持的網台節目《娛樂好好玩》上先大讚對方是個出色主持，江美儀就談到Vinci為投資節目花了七位數，並問：「佢講400萬，佢爭人錢係300萬，其實係咪真係要借錢做呢單嘢，定係點呢？」旁邊的吳家樂竟答：「我覺得呢單新聞出得遲。」，吳家樂稱與Vinci是當年主持《K-100》認識，疫情後已略有聽聞對方欠下街數，並表示：「原來佢出面都有啲街數，我覺得唔奇嘅，因為佢靠自己，但嗰時我都諗，呢度出得咁嘅聲明，呢度又話有街數，嗰度又話有街數，一單半單我都當聽吓，但係我感覺就係有冇搞錯呀？成個王氏，又有爸爸，幾百萬，買少架跑車都喺度啦係咪先？我一睇到呢單新聞嘅時候，我冇愕然，我知道幾年前佢爸爸已經唔再幫佢找數。」江美儀聽完即表現得一臉吃驚。

及後，江美儀即追問吳家樂被「公開示愛」一事，吳家樂說：「當時係佢幫自己嘅節目做宣傳，我冇睇過呢單報道，不過前一晚佢突然係咁WhatsApp我，話有事搵我，有嘢想同我傾，正所謂無事不登三寶殿，一定有陰謀。」吳家樂坦言不滿被擺上枱做新聞，而當報道出街後，吳家樂收到很多記者訊息，他說：「好多傳媒朋友send俾我睇，佢哋唔係問我回應，而係話好笑，咁都拉埋我落水。」吳家樂又強調跟Vinci只是認識多年的舊同事，並撇清關係說：「呢單嘢之後我覺得係幾好笑，但係我真係嬲！我覺得你做完訪問你先同我講，再加上就係，我點會sense到你鍾意我？」吳家樂狠批Vinci很夾硬，又建議：「你作新聞都搵梁思浩呀，入得順啲，你搞着我，大家都唔順。就算你係要宣傳，同我夾一夾，冇所謂，我no你咪搵第二個囉，大把人鍾意夾新聞！」