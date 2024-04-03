吳家樂入行30年自嘲潺弱：只有病緊同作病 食XX 一年無睇過醫生！

吳家樂自去年宣布離開TVB後，工作量卻有增無減，早前他公開談及30年的演藝生涯中所面臨的身體健康問題。他在演藝圈有著豐富的經驗，參與過眾多綜藝節目和劇集，但長期的工作壓力和不規律的生活作息，使他的身體狀況逐漸惡化，甚至影響到工作表現。 他表示，年輕時體質都算潺弱， 個人又瘦又面青口唇白 ，非常 易病 ，加上工作搏殺，久而久之捱壞身體，不但經常感到 疲憊不堪 ，還 容易頭痛 ，甚至 「病唔斷尾」 。他形容自己常常 「唔係病緊，就係作病」 ，這種情況不僅影響了他的工作表現，也讓他擔心傳染給幕後工作人員，還有家人和小朋友。他又補充，隨着近年來 傳染病菌變種又變種 ，使得自己更加擔憂個人和家人的健康，更笑言 「自己永遠係第一批中招」 ，令他逼不得已經常戴口罩以保護自己免受病菌侵害，並且要求身邊的人也注意防範。

為培養健康體魄，他接受中醫朋友的建議，開始服食靈芝孢子。他稱，在 服食靈芝孢子的兩星期後 ，他開始感到 個人氣息變好又不易頭痛，做事有精神活力 。有一次，他在戶外 拍攝「落雨戲」，整個人濕透 ，他個人經驗告知「一定會作病！」所以他 刻意當晚再服食靈芝孢子，「第二朝如常精神奕奕返工，無咳和無傷風。」 一年過後，他甚至稱： 「過去一年都無睇過醫生，體質和免疫力都有所提升。」 （向下觀看吳家樂完整分享．．．） 草姬靈芝孢子強免疫之王 逾9成人改善免疫力 吳家樂提到的靈芝孢子是 「草姬靈芝孢子 - 強免疫之王」 ，該產品獲超過 165萬 +免疫力見證 ，更有用家服食數據： 96%強體質無作病 *、96%復原快調理身體*、96%提升精神有活力*，以及92%抗氧提升身體機能* 。吳家樂亦提及到，該產品最特別之處是 1粒等如1,000倍全棵原靈芝營養價值 ^ ，以 低溫酶解專利技術破壁 ，其成分包含 98%高破壁靈芝孢子、靈芝子實體、靈芝菌絲體和舞茸 ，能夠 更快更有效強化五臟、增強體質。 他最後表示，老婆都讚他 面色血氣好了很多 ，並希望通過自己的經歷，喚醒更多人及早關注身體健康和選擇更有效的保健措施。 【草姬靈芝孢子─強免疫之王】60粒 口碑王：165萬+免疫力見證 吸收王：1粒=1000倍全棵原靈芝營養價值+、低溫酶解專利技術破壁更吸收 數據王：用家服食數據成效顯著，96%強體質‧無作病 銷售點：萬寧、各草姬門市及ZINOMALL.com官方網上購物 更多產品詳情