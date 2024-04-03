吳家樂入行30年自嘲潺弱：只有病緊同作病 食XX 一年無睇過醫生！

吳家樂自去年宣布離開TVB後，工作量卻有增無減，早前他公開談及30年的演藝生涯中所面臨的身體健康問題。他在演藝圈有著豐富的經驗，參與過眾多綜藝節目和劇集，但長期的工作壓力和不規律的生活作息，使他的身體狀況逐漸惡化，甚至影響到工作表現。
他表示，年輕時體質都算潺弱，個人又瘦又面青口唇白，非常易病，加上工作搏殺，久而久之捱壞身體，不但經常感到疲憊不堪，還容易頭痛，甚至「病唔斷尾」。他形容自己常常「唔係病緊，就係作病」，這種情況不僅影響了他的工作表現，也讓他擔心傳染給幕後工作人員，還有家人和小朋友。他又補充，隨着近年來傳染病菌變種又變種，使得自己更加擔憂個人和家人的健康，更笑言「自己永遠係第一批中招」，令他逼不得已經常戴口罩以保護自己免受病菌侵害，並且要求身邊的人也注意防範。
為培養健康體魄，他接受中醫朋友的建議，開始服食靈芝孢子。他稱，在服食靈芝孢子的兩星期後，他開始感到個人氣息變好又不易頭痛，做事有精神活力。有一次，他在戶外拍攝「落雨戲」，整個人濕透，他個人經驗告知「一定會作病！」所以他刻意當晚再服食靈芝孢子，「第二朝如常精神奕奕返工，無咳和無傷風。」一年過後，他甚至稱：「過去一年都無睇過醫生，體質和免疫力都有所提升。」
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草姬靈芝孢子強免疫之王 逾9成人改善免疫力
吳家樂提到的靈芝孢子是「草姬靈芝孢子 - 強免疫之王」，該產品獲超過 165萬 +免疫力見證，更有用家服食數據：96%強體質無作病*、96%復原快調理身體*、96%提升精神有活力*，以及92%抗氧提升身體機能*。吳家樂亦提及到，該產品最特別之處是1粒等如1,000倍全棵原靈芝營養價值^，以低溫酶解專利技術破壁，其成分包含98%高破壁靈芝孢子、靈芝子實體、靈芝菌絲體和舞茸，能夠更快更有效強化五臟、增強體質。
他最後表示，老婆都讚他面色血氣好了很多，並希望通過自己的經歷，喚醒更多人及早關注身體健康和選擇更有效的保健措施。
【草姬靈芝孢子─強免疫之王】60粒
口碑王：165萬+免疫力見證
吸收王：1粒=1000倍全棵原靈芝營養價值+、低溫酶解專利技術破壁更吸收
數據王：用家服食數據成效顯著，96%強體質‧無作病
銷售點：萬寧、各草姬門市及ZINOMALL.com官方網上購物
^用家產品分享，見效時間因人而異
＃ 此產品沒有根據《藥劑業及毒藥 條例》或《中醫藥條例》註冊。 為此產品作出的任何聲稱亦沒有進行該等註冊而接受評核。 此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。
▲草姬內部銷售紀錄。
◇中國《藥典》中記載了靈芝：預防重於治療，扶本固正，補足五臟六腑的正氣，強化人體的免疫力。
+研究指出大約1000公斤靈芝才能收集到1公斤靈芝孢子
•農業機械學報出版之靈芝袍子食用方法與破壁技術研究報告
◎香港浸會大學理學院測試報告
*草姬靈芝孢子2023年用家認同的服食調查報告數據