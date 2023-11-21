吳家樂宣布與無綫結束30年賓主關係 曾出PO不忿被人當透明

吳家樂今日在社交平台宣布離開效力30年的無綫，不少圈中好友都送上祝福，其中李珊珊更打出多句「永遠支持吳家樂」。同時他亦分享一段影片，入面全都是他入行以來大部份的角色及工作照。 他說︰「有幸能效力陪伴好多人成長的電視台30年。多謝TVB給予我演出機會，由幕後音響組、搞笑扮嘢、節目主持、拍攝劇集，實在有太多美好回憶了。謝謝多年來合作過的單位。特別要多謝Jazz文偉鴻監製，大膽地給予我有極大發揮嘅角色，每次開劇都給予我演出機會，能夠參與到你咁高水準嘅作品實在獲益良多。還有Andy陳耀全監製和廖晉碩監製。最後要多謝珍姐同全哥。一個段落的完結，便是另外一個段落的開始！」

3年前曾萌離巢念頭 吳家樂參加第7期藝員訓練班而入行，同學有陳展鵬、劉愷威等，過去的工作大多以主持為主，近年都有參與拍攝，其中《城寨英雄》的惡霸「春美哥」，令人留下深刻印象。當時他的演技獲不少人大讚，可惜無綫並未重用他。早年他更曾在facebook留言說︰「無價值，畀人當透明真係好冇癮……一直以為甚麼的改變也影響不到我的工作態度，做好本分，逆來順受﹗但原來自己EQ真的不高，能力有限！只好繼續獨來獨往」。 於2020年，家樂提到自己入行27年，曾一度萌生去意，留言說︰「這幾個月來重複問了自己很多的問題。我總不相信『忠忠直直終須乞食』，我身邊還有很多錫我嘅人。還感謝無論我作出任何決定，我嘅家人都全力支持。」不過，當時家樂就稱自己未完約，只是工作模式有變。