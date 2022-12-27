吳尊曾大讚中國控制疫情好 日前全家中招鼻水長流

吳尊於今年3月舉家移居上海，未幾遇到上海爆發疫情而封城，但他仍保持正能量，並大讚內地控制疫情非常好，奈何全家於本月全部失守。吳尊拍下片段記錄自己初步確診及康復的情況，並在片中分享一些建議，當中包括叫確診者不要洗澡。

在片中見到吳尊開頭不太相信自己中招，於是拿了另一快速測試做檢驗，最後他面色蒼白指全家人已中招，而他是4人當中症狀最嚴重的一位。他指家人到第6天便已轉陰性，而他則是到第7天才是「一條線」，發了3、4日高燒，發冷發熱又肌肉刺痛，頭痛、喉嚨痛、鼻塞又咳嗽，直言自己被新冠打倒。他又稱因為突然中招，令他很多工作取消，感到非常大壓力。