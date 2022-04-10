吳尊移居上海遇封城 發文分享生活多謝區政府

吳尊上月宣布全家移居上海，但未幾遇上當地的疫情漸趨嚴重，政府下令封城。不過，封城無損吳尊對移居上海的心情，更發文多謝區政府送來的蔬菜禮包，並表示自己非常感恩。

吳尊呼籲大家要包容 日前有上海的檢測人員表示，自己工作的社區遇到吳尊一家落樓做核酸檢測，大讚對方親民，對方更送上香蕉為檢測人員打氣，並且與兩位小朋友一齊與工作人員合照。今日吳尊發文分享近況，他表示於本月一日起開始家居隔離，「幸好有好多朋友熱心的協助，還有區政府發放的蔬菜禮包，更感動的是大白們沒日沒夜辛苦的為我們貢獻，真的是滿滿的感恩。我們也算是見證歷史的人，這艱難的時候也應該是傳遞正能量的時候，多一點包容，多一點耐心。」