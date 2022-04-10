吳尊移居上海遇封城 發文分享生活多謝區政府

吳尊上月宣布全家移居上海，但未幾遇上當地的疫情漸趨嚴重，政府下令封城。不過，封城無損吳尊對移居上海的心情，更發文多謝區政府送來的蔬菜禮包，並表示自己非常感恩。
吳尊呼籲大家要包容
日前有上海的檢測人員表示，自己工作的社區遇到吳尊一家落樓做核酸檢測，大讚對方親民，對方更送上香蕉為檢測人員打氣，並且與兩位小朋友一齊與工作人員合照。今日吳尊發文分享近況，他表示於本月一日起開始家居隔離，「幸好有好多朋友熱心的協助，還有區政府發放的蔬菜禮包，更感動的是大白們沒日沒夜辛苦的為我們貢獻，真的是滿滿的感恩。我們也算是見證歷史的人，這艱難的時候也應該是傳遞正能量的時候，多一點包容，多一點耐心。」
隔離生活過得充實
吳尊上載多張生活照，表示連日來整理40個行李箱、80個紙箱，一家人都忙於整理新居，一對仔女亦充當助手幫忙打掃。他與小朋友於空閒時在家中做運動，太太也會與子女們一齊整麵包及曲奇，吳尊說︰「其實居家隔離也可以過得充實……總有辦法可以做一些讓生活更有意義的……做家務讓家更完美，挑戰現有的食材做美食，曬太陽、多運動，看正能量的書和視頻來提升自己，沒甚麼是人類不能克服的。」他亦不忘鼓勵大家要與鄰居守望相助︰「尤其是家裡只有老人的，好好照顧自己和家人，才是對社會的一種責任。」