吳彥祖加盟《西部世界》無助收視 HBO宣布停拍第5季

HBO科幻大熱劇《西部世界》（Westworld）相隔兩年終於回歸，於今年6月推出第4季，並請來吳彥祖客串助陣。不過有指劇集收視欠佳，HBO決定停拍第5季，劇中多位演員簽署了拍攝第5季的合約，如今不用拍任何一場戲也可以袋走片酬，涉及金額約1,500萬美元。

吳彥祖在社交平台確認《西部世界》停拍一事。他說︰「好不幸收到一個消息，我其中一部最喜愛的電視劇集取消下一季的拍攝，不是因為我有份飾演其中一個小角色，而是我真的是從第一季就已經是他們的粉絲。雖然過程是很短暫但是很甜蜜的，拍攝期間很開心可以結識到一些新朋友和很榮幸可以參與其中。」