吳彥祖加盟《西部世界》無助收視 HBO宣布停拍第5季

HBO科幻大熱劇《西部世界》（Westworld）相隔兩年終於回歸，於今年6月推出第4季，並請來吳彥祖客串助陣。不過有指劇集收視欠佳，HBO決定停拍第5季，劇中多位演員簽署了拍攝第5季的合約，如今不用拍任何一場戲也可以袋走片酬，涉及金額約1,500萬美元。
吳彥祖在社交平台確認《西部世界》停拍一事。他說︰「好不幸收到一個消息，我其中一部最喜愛的電視劇集取消下一季的拍攝，不是因為我有份飾演其中一個小角色，而是我真的是從第一季就已經是他們的粉絲。雖然過程是很短暫但是很甜蜜的，拍攝期間很開心可以結識到一些新朋友和很榮幸可以參與其中。」
停拍慳成億美金
《西部世界》由尊立頓路蘭（基斯杜化路蘭 Christopher Nolan之弟）和麗莎喬伊（Lisa Joy）夫妻檔一起創作的燒腦神劇，改編自美國小說家米高克萊頓導演和編劇的1973年同名科幻電影，並於2016年首播。過往三季都大受劇迷追捧，然而第四季的收看人數不復當年勇，有指HBO母公司華納重新審視旗下作品，決定把製作成本昂貴，但收視欠佳的《西部世界》停拍。由於多位演員於去年簽下演出合約，所以他們可以照收片酬。不過，對比一季要過億美金製作費，演員的片酬可說是九牛一毛。