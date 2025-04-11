吳彥祖嘲美國關稅政策「很愚蠢」 大膽貼公廁尿兜標語揶揄

美國總統特朗普日前提出的關稅政策，引發全球經濟金融市場震盪，其後，特朗普宣布對等關稅政策暫緩90天，唯獨中國例外，甚至加到145%，美中雙方僵持不下。擁有美國國籍的男神吳彥祖昨日（11日） 就公開發文，直指美國關稅很「愚蠢」，再配以公廁圖片及標語「向前一小步、文明一大步」。



吳彥祖在微博以中文寫道：「這些關稅很愚蠢，那些認為這些關稅會幫助美國的人更愚蠢，但有一件事是所有人都可以做的，可以讓這個世界變得更美好。只要向前邁出一小步。兄弟，就行動吧。」吳彥祖更特意以一張公廁尿兜配文，標語牌更寫著「向前一小步 、文明一大步」。今日，吳彥祖再貼出與吳京身處在美國的合照，寫道：「那是1995年我和吳京的合影嗎？當時北京武術隊正在美國巡演， 我們倆都還沒成為演員。吳京比我大幾個月，所以我一直叫他大吳。是他說我們倆都能成為電影明星的。我當時不相信他。」。