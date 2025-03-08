吳彥祖開網上英文班400人仔有找 網民：結果只記得看臉

吳彥祖近年轉往荷里活發展，最近亦首度主演荷里活電影《Love Hurts》，不過票房就未如理想。日前，有網民發現吳彥祖喺內地社交平台抖音和小紅書開設英語教學帳號教授英文，課程僅398元人民幣（約427港元），引起廣泛討論。
由吳彥祖本人錄製嘅視訊
吳彥祖與內地教育品牌合作，推出英語課程，「吳彥祖帶你學口語」網課課程喺高途App上架，標榜30日輕鬆學英語，具有84節話題場景課及1000+地道實用句子，例如俚語、慣用語、旅遊、點餐基本英語、繞口令，並指明由「吳彥祖親自授課」。
不過有網民上完堂表示其實係由吳彥祖本人錄製嘅視訊，幫助練習口語對話；另外又有AI陪練環節，採用語音聊天框模式與吳彥祖對話。吳彥祖亦會針對熱門話題拍片，近日就人氣電影《哪吒》拍攝短片，教人用英文讀出「急急如律令」、「我命由我不由天」等經典台詞。
「大哥是有才華的」
據悉，「吳彥祖帶你學口語」網課課程原價為988元人民幣（約1,061港元），現時設有首發優惠，優惠價398元人民幣（約427港元）。
對於吳彥祖教授英文，網民紛紛留言表示一下子提升學英文嘅興趣：「結果，只記得看臉，不記得英文」、「吳彥祖教英文我驚我Focus唔到學英文」、「跟這個老師學英文，我可以每天學一小時」、「大哥是有才華的」、「母語口音 太好聽了！」、「專心唔到」、「這誰頂得住？老師，我馬上學英語」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈