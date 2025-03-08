吳彥祖開網上英文班400人仔有找 網民：結果只記得看臉

吳彥祖近年轉往荷里活發展，最近亦首度主演荷里活電影《Love Hurts》，不過票房就未如理想。日前，有網民發現吳彥祖喺內地社交平台抖音和小紅書開設英語教學帳號教授英文，課程僅398元人民幣（約427港元），引起廣泛討論。

由吳彥祖本人錄製嘅視訊

吳彥祖與內地教育品牌合作，推出英語課程，「吳彥祖帶你學口語」網課課程喺高途App上架，標榜30日輕鬆學英語，具有84節話題場景課及1000+地道實用句子，例如俚語、慣用語、旅遊、點餐基本英語、繞口令，並指明由「吳彥祖親自授課」。