吳志雄深圳餐廳發生斬人事件黃竣鋒重傷 傳身家過億志雄哥承擔醫藥費

吳志雄（志雄哥）於深圳開設嘅餐廳在8月29日發生斬人事件，2012年《亞洲先生競選》季軍黃竣鋒（Jason）連中三刀受重傷，需即時送院救治。志雄哥曾出演經典電影《古惑仔》系列「大佬B」、「笑臉虎」等角色，不時於內地登台，有指高峰期一個月唱20多場，每月收入過百萬元；又開設私房菜及火鍋店，被傳身家過億，撈得風山水起，身家過億，不過佢就曾拍片否認。

呢次發生斬人事件嘅餐廳則係一間面積超過三萬呎嘅旗艦店，去年開幕時，吳京、艾威、謝天華、苗僑偉及陳國坤等都有拍攝祝賀片段。餐廳開張後亦吸納一班活躍於內地演藝圈嘅港星，包括梁競徽、莊思敏、洪天明、雷宇揚、梁焯滿等人。而斬人事件正正發生在志雄哥與黃竣鋒、艾威、朱永棠聚會期間。

黃竣鋒事後憶述自己遭刀手突然襲擊，對方用菜刀一刀劈落其臉上，斬到左手及左腰，驚見「自己塊面皮跌咗落嚟」；並指當場已捉住對方交畀公安處理。據悉，黃竣鋒面及手已縫超過一百針，面部亦做咗近6小時手術，暫時未知會否毀容。黃竣鋒亦於周六（3日）發聲明指自己未覺有開罪他人嘅行為，認為受襲係「無妄之災」，又指醫生解釋如臉部受傷位置差些毫足以在短時間內喪命。而黃竣鋒太太和三名子女聞消息後擔心不已，黃竣鋒目前亦因而停工，據知吳志雄將會承擔醫藥費。

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