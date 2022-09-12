吳慷仁撰長文悼愛貓 遺憾未能親身送別： 我與他的故事我會一直記得下去，直到我老去

台灣影帝吳慷仁早前馬不停蹄的拍戲，在馬來西亞拍完電影《富都青年》後於7月抵達香港拍戲，原來在這段不在台灣的日子，其養了逾8年的愛貓「大福」離世，他昨晚(11日)在社交平台撰文細訴與大福初遇到彼此陪伴的歳月，從被咬到抱著愛貓入懷的相處滴，對於只能透過網路視訊哭著與愛貓道別，吳慷仁深感內疚， 但也感激大福教他要珍惜每次表達愛的機會，「此刻感受的愛要好好的掌握與說出口，才是大福教會我的事……」事隔逾兩個月才出po，吳慷仁解釋，「還是見到面比較好親口說聲再見，回想這一切的回憶是多麼美好，我與他的故事我會一直記得下去，直到我老去～謝謝你，大福，我的孩子。」
7.1離世 有血有淚有笑
吳慷仁撰文寫道，「大福在我不在台灣的時候7/1號已經當天使去了，而以下這篇文章是我7/7號寫的，7/1號後，過了幾天比較能夠好好的說聲再見……」大福是吳慷仁第一隻同居的貓，原是他的女性朋友沒法養，才落到他手中，回應共處超過8年的時間，從起初經常被咬、大福幾次頻死重病，經歷過無微不至的照顧，大福終於肯讓吳慷仁擁入懷抱，還試過與貓屎共眠幾天，點點滴滴都有血有笑有淚，建立「兩個男人」獨一無二的默契。
愛貓「大福」教我 愛要好好說出口
吳慷仁寫下與愛貓深情互動，「我還記得他的雙眼直直的看著你的時候那種，似乎懂你的眼神…這是他大眼睛的魅力，大福很人味，知道我心情好或不好的口氣，也懂得看臉色，是我們兩個男人的默契……很遺憾的……就是沒能在台灣見到他最後一面」愛貓的身後事由女友邵雨薇處理，吳慷仁在大福火化為灰燼時，才意識到他真的離世，「當下那幾天…從錯愕，慌張，到淚水直流….沒有理由的哭，看了照片又笑，哭得放聲，哭的鼻塞，難過…遺憾的感覺如此傷心，心痛…難放下一份對自己的責怪，而最後的一句再見，只能感謝網路視訊漫遊……沈澱幾天才慢慢覺得他的離開是一種必然……告訴著我對愛的表達需要珍惜，此刻感受的愛要好好的掌握與說出口，才是大福教會我的事……是嗎？大福祝一路好走，我的孩子大福.2011～2022/7/1」