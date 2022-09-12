吳慷仁撰長文悼愛貓 遺憾未能親身送別： 我與他的故事我會一直記得下去，直到我老去

台灣影帝吳慷仁早前馬不停蹄的拍戲，在馬來西亞拍完電影《富都青年》後於7月抵達香港拍戲，原來在這段不在台灣的日子，其養了逾8年的愛貓「大福」離世，他昨晚(11日)在社交平台撰文細訴與大福初遇到彼此陪伴的歳月，從被咬到抱著愛貓入懷的相處滴，對於只能透過網路視訊哭著與愛貓道別，吳慷仁深感內疚， 但也感激大福教他要珍惜每次表達愛的機會，「此刻感受的愛要好好的掌握與說出口，才是大福教會我的事……」事隔逾兩個月才出po，吳慷仁解釋，「還是見到面比較好親口說聲再見，回想這一切的回憶是多麼美好，我與他的故事我會一直記得下去，直到我老去～謝謝你，大福，我的孩子。」

7.1離世 有血有淚有笑 吳慷仁撰文寫道，「大福在我不在台灣的時候7/1號已經當天使去了，而以下這篇文章是我7/7號寫的，7/1號後，過了幾天比較能夠好好的說聲再見……」大福是吳慷仁第一隻同居的貓，原是他的女性朋友沒法養，才落到他手中，回應共處超過8年的時間，從起初經常被咬、大福幾次頻死重病，經歷過無微不至的照顧，大福終於肯讓吳慷仁擁入懷抱，還試過與貓屎共眠幾天，點點滴滴都有血有笑有淚，建立「兩個男人」獨一無二的默契。