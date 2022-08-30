吳慷仁結束兩個月行程跟港人道別 半小時內獲萬人讚好

台灣紅星吳慷仁上月來港，逗留期間體驗香港貼地生活，舉動贏盡民心，他今日在Facebook透露已結束兩個月的香港行程，半小時已有逾萬網民讚好，更獲大批本地網民留言感謝，希望吳慷仁可以快點再來香港。

吳慷仁日前相約黃秋生及朱栢康到銅鑼灣的心燒食堂飯局，三日後卻表示離開香港，他寫：「再會…香港，短短兩個月的相處，始終覺得不夠…但也必須暫別，這趟離家工作先是馬來西亞再來香港就是連續四個月，也是時候…我該回家擦一擦家裡的灰塵，摸一摸家裡的貓咪，繳一繳信箱裡的帳單了…我趟香港我解鎖玩到了年輕時看電影「家有喜事」裡的廣東台灣麻將，也讓我吃到了傳說中肥到爆炸的燒鵝…但最最最…最重要的是…我認識了一幫非常優秀的香港電影工作者～與你們一起拍攝香港電影，走在香港的巷弄，拍下香港的氣味，反而是我這趟香港獨一無二的體驗！無價！！！人生過程就是這樣，也許我們不只會碰到一次，但有時候誰知道下次是何時呢？如果真的只有一次…我們都努力的付出沒有留下遺憾….那這樣的『一次』在我心裡就將是永遠留下的印記，唯一有的時候也是挺美～」吳慷仁留港期間表現得相當親民，他感謝在香港街上跟他打招呼的香港人，並說：「每每聽到到有人叫我的名字，我總是感到不可思議，感覺就好像我一直都在，香港朋友認識我了很久一樣～」最後，吳慷仁再補充：「我走先，你們珍重，轉眼之間，珍重再見～但願人長久。」