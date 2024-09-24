吳慷仁被爆夥拍孫儷演大陸劇《執迷》 疑簽內地王牌經理人大有來頭

金馬影帝吳慷仁近日盛傳簽約大陸經理人公司「壹心娛樂」，消息引起網民熱烈討論，日前他本人在視訊活動回應，一直持續與大陸不少公司有接觸，也會收到劇本，他說︰「我在十幾年來，一直是沒有經紀人的一個狀態，就是很單純的做為演員，我沒特別有甚麼樣的想法，也跟很多大陸、內地的經紀公司或是很多團隊有接觸，一直都有，很多人會寄劇本給我看，我都會看完，看完邀約，我們都會彼此做很多技術上或是創作上的分享，我覺得未來不曉得，其實我覺得順其自然可以的話，如果就是順著一個感覺走，就希望繼續演戲，讓大家可以看到角色多一點，我本人自己少一點。」

楊天真一手捧紅范冰冰

消息指，吳慷仁已接拍2025年大陸劇《執迷》，拍檔是《甄嬛傳》的孫儷，總導演兼編劇是《不要和陌生人說話》、《北京遇上西雅圖》的薛曉路，全劇將在上海拍攝。《執迷》屬於懸疑類型劇集，講述大學講師的閨蜜意外自殺，在調查過程中不僅發現閨蜜的未婚夫有很多疑點。有內地網民爆料，聲稱《執迷》已經低調開拍，不過截至目前為止也沒有目擊拍攝的消息。

吳慷仁簽約「壹心娛樂」之消息言之鑿鑿，這間內地經理人公司於2014年成立，CEO是大陸娛樂圈王牌經理人楊天真，旗下藝人包括薛凱琪、李現、陳昊森、馬思純、趙又廷等，而楊天真亦來頭不小，為范冰冰工作室擔任過宣傳總監，被指一手捧紅范冰冰，還曾任鹿晗、張藝興、歐陽娜娜等紅星的經理人。楊天真近年更活躍螢光幕，曾上綜藝節目《奇葩說》，憑幽默風格和急才深受觀眾喜愛，又創辦了大碼女裝品牌，瓣數多多。