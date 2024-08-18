吳文忻乳癌復發拍片交代近況 聲音沙啞透露將剃光頭

1998年港姐季軍吳忻熹(前名吳文忻)早前自爆兩年前患上乳癌，今年不幸復發，現時第三期乳癌更擴散至淋巴腺，由於暫時沒法進行手術，她只可進行化療及免疫治療。今日早上，吳文忻上載影片及一段紀錄自己接受化療和免疫治療的過程及心情。

點樣可以捱落去 她在影片中的聲音沙啞，更數度咳嗽，說話氣若游絲。她在片中表示上星期做完一次化療之後，非常辛苦，並透露身邊的朋友都是最近才知道她的情況，也有不少有患癌的朋友跟她分享抗癌心得。她說︰「前所未有感到成個世界好似唔係自己咁，成身周身骨痛，我冇話冇胃口同埋嘔嗰啲，因為我都食好多supplement，但係就feel到成個身體『冧偈』，心諗點樣可以捱落去。」 她表示因為有感很多人都患癌，所以想好好記錄下來，加上不少人問候自己的狀況，所以會努力更新社交平台，好讓大家知道其近況，也希望自己的資訊也可以幫到別人，用生命去影響生命。

她在帖文提到8月8日至11日的日子很難過，她寫道︰「攰到想死，全新（身）周身骨痛，講嘢又氣喘，一直攤喺床，好辛苦，冇心機，心諗點樣可以捱落去，仲有漫長嘅路，好朋友彭秀慧，分享了她表姨甥在她的IG之前接受化療的每日進程，自己想了一會，覺得自己也應該這樣做。因為我總不能夠每日都攤喺床度吧！感覺很死！好像在等死！分享每日煮啲乜嘢俾自己食，有啲咩係應該要在化療期間食和飲，分享比同路人，也是一件好事。另外因為之前把自己收埋了一段時間，而我這個星期開始陸陸續續有話俾朋友聽我cancer的事，每日都收到很多問候的message，雖然很窩心，但是在我全身周身骨痛，攰到想死的時候，要逐一回覆也是一件很累的事，如果可以在我的社交平台比（畀）關心我的朋友看見我每天在做什麼，接受他們的支持，也幫到自己去努力打呢場漫長的仗！不是很好嗎？起碼逼到自己每日去做一點事，有點存在價值，感覺也會好些！」

身體情況只能做一次訪問 她在影片提到自己稍後日子將會剃光頭，所以趁還有精神去接受《明周》訪問。她說︰「明白其他傳媒朋友想同我做專訪講吓感受，但我現在真係需要很多嘅休息和調理，所以決定只做了一次專訪公開事情，跟著專注處理自己身體，希望各傳媒朋友明白！我會趁有精神嘅時候，會拍定片同大家share，我每日食啲咩，煲啲咩俾自己去飲同補充體力，同講吓感受，有興趣睇同支持我嘅話就follow我啦！因為你哋每一句支持嘅留言，對我都有好大嘅正能量推動力！感恩！」