吳文忻出入坐輪椅 分享第一次化療腫瘤冇反應 轉新療程終有好轉

吳文忻(現名吳忻熹)去年證乳癌第三期復發，癌細胞擴散至淋巴腺。她其後到泰國接受細胞免疫治療，曾透露癌指數有下降，可惜日前吳文忻在社交網透露細胞變異擴散去尾龍骨變第四期，更表示左胸腫瘤亦都大了。 今日(24日)凌晨時分，吳文忻再於社交網分享短片，原來早前她正在經歷心肺積水、細胞變異等問題外，同時亦出現坐骨神經痛，片中見行動不變的她出入要坐輪椅以及拎拐杖輔助行路，舉報維艱，相當痛苦，但吳文忻亦沒有放棄，繼續四出找不同方法抗癌，終於近日有好轉 ，除了可以正常步行，腫瘤更縮小了。

吳文忻寫道：「出院後真係擔心過幾時才可以正常咁行路，因為坐骨神經痛纏繞了我幾個月，入院後有幾日又不可以下床，沒有郁動加上肌肉不斷流失，仲要發現癌細胞去了尾龍骨，立刻在尾龍骨位置電療了5次，尾龍骨位置冤到坐又唔係企又唔係，只有躺平才舒服，出院後要用拐杖才勉強行到，連下床去洗手間也覺辛苦！加上出院那天已開始第一次化療，化療後嗰幾天又攰但又瞓唔到覺（失眠是化療的副作用），而且第一次化療完嗰個星期，完全唔覺個腫瘤有任何反應，好像還在不斷長大和擴散，心諗，死嘞？！連化療都搞唔惦！」

幸好，吳文忻出院後這兩星期，經朋友介紹下做了一些療程，令她身體180度轉變，腫瘤亦慢慢地縮小：「由行唔到企坐也不太好，到現在可以正常行路唔再淵痛，由個腫瘤不停發炎變大擴散緊變到已停止擴散和缩小，在這兩星期內，有著極速地向好！感恩！星期三晚9:30pm開live，同大家分享吓，究竟我這兩個星期做咗啲乜，有咁大的好轉！？」

