吳文忻出席新城頒獎禮被稱為末期癌症病人受傷害 製作方發聲明公開道歉

後悔沒有即時糾正司儀

昨天（29日），吳文忻在社交網訴心聲，表示當日受訪時雖然表示好開心，但自己心底卻有一些情緒，沉澱了一整天，逐一拆解自己情緒何來，而她也找到答案。吳文忻寫道：「當司儀介紹我出場時，這個末期癌症病人（下刪30字我已聽不進去）……跟住我已經心一沉，可能大家覺得冇乜嘢，但是我實在按耐不住要為四期癌症病人發聲，很後悔沒有在台上即時糾正他！請不要再將四期癌症病人標籤為「末期癌症」病人吧！」文中她解釋「末期」（End Stage)，通常指接近終結、生命或事物已到盡頭的階段，有不可挽回的意味，吳文忻續說：「我不是怪責司儀和寫稿，司儀也是跟稿讀，寫稿也可能是想製造煽情的氣氛，但…..吳文忻從來都不是賣慘！又或是他不知道，當一個四期癌症病人仍然充滿希望在努力作戰中，仍不忘追尋多年來的夢想，希望用生命影響生命，突然在幾千人面前聽見介紹自己是『末期病人』，當刻，真係覺得好哽耳，個心即刻沉一沉！」

吳文忻表示翌日去了聖堂望彌撒，又去曬太陽吸收正能量，思考自己的情緒，發硫自己的內在和信念還沒夠強大，已立刻修正和調節自己的想法，繼續正面去迎戰，亦希望今次出post望各位不要標籤四期為「末期」。對此，替《新城勁爆頒獎禮2025》擔任製作的「Rising Communication Centre」，今日回應用詞不當一事，並對吳文忻造成傷害及困擾公開致歉。