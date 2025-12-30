吳文忻出席新城頒獎禮被稱為末期癌症病人受傷害 製作方發聲明公開道歉

現年51歲的吳文忻(吳忻熹)今年推出首支個人單曲《重生》，以樂壇新人姿態一嘗參與樂壇頒獎禮的滋味，日前出席《新城勁爆頒獎禮2025》角逐新人獎，並勇奪「勁爆我撐新人」殊榮。
後悔沒有即時糾正司儀
昨天（29日），吳文忻在社交網訴心聲，表示當日受訪時雖然表示好開心，但自己心底卻有一些情緒，沉澱了一整天，逐一拆解自己情緒何來，而她也找到答案。吳文忻寫道：「當司儀介紹我出場時，這個末期癌症病人（下刪30字我已聽不進去）……跟住我已經心一沉，可能大家覺得冇乜嘢，但是我實在按耐不住要為四期癌症病人發聲，很後悔沒有在台上即時糾正他！請不要再將四期癌症病人標籤為「末期癌症」病人吧！」文中她解釋「末期」（End Stage)，通常指接近終結、生命或事物已到盡頭的階段，有不可挽回的意味，吳文忻續說：「我不是怪責司儀和寫稿，司儀也是跟稿讀，寫稿也可能是想製造煽情的氣氛，但…..吳文忻從來都不是賣慘！又或是他不知道，當一個四期癌症病人仍然充滿希望在努力作戰中，仍不忘追尋多年來的夢想，希望用生命影響生命，突然在幾千人面前聽見介紹自己是『末期病人』，當刻，真係覺得好哽耳，個心即刻沉一沉！」
吳文忻表示翌日去了聖堂望彌撒，又去曬太陽吸收正能量，思考自己的情緒，發硫自己的內在和信念還沒夠強大，已立刻修正和調節自己的想法，繼續正面去迎戰，亦希望今次出post望各位不要標籤四期為「末期」。對此，替《新城勁爆頒獎禮2025》擔任製作的「Rising Communication Centre」，今日回應用詞不當一事，並對吳文忻造成傷害及困擾公開致歉。
致歉聲明如下：
本公司「Rising Communication Centre」為《新城勁爆頒獎禮2025》的製作公司，對於頒獎環節中出現的不當用詞，以致對吳文忻女士造成傷害和困擾，本公司謹向吳文忻女士、「新城廣播」以及公眾致以誠懇歉意。
在公布「勁爆我撐新人」獎項時，司儀依稿宣讀，而稿件由本公司撰寫。當中使用了「末期癌症病人」一詞，未能準確反映吳文忻女士的情況，造成不安，向吳文忻女士致以衷心歉意，亦需向負責宣讀的司儀陳浩源先生同表歉意，並懇請見諒。本公司亦願意對此負上全部責任。
本公司明白「第四期癌症」與「末期癌症」在醫學及心理層面上有絕對的差異，甚至其實根本不應作此描述，也許一句「生命鬥士」已經足夠！這個不當表述的確引起了不必要的傷害、誤解及標籤感，作為節目製作單位，本公司有責任確保所有公開用詞準確、尊重，並承諾日後會加強稿件把關，避免同類事件再度發生。本公司會繼續支持吳文忻女士以無比的勇氣和生命力，戰勝病患，為社會帶來更多的正能量。
最後，本公司亦向吳文忻女士的家人、朋友、歌迷、媒體及公眾致歉。
Rising Communication Centre