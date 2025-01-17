吳文忻名字屬「大凶」曾改名 活在當下決定出歌圖夢爭新人獎

吳文忻（現名吳忻熹）日前接受前主播方健儀開設的網台節目《女人方言》訪問，當中吳文忻重提改名原因，主要是因為名字屬「大凶」，所以望改名除厄運，於是改做「吳忻熹」，但正在接受乳癌治療的她領略到，事情要發生也是躲不過，那就不如用回父母給予自己的名字，所以她坦言不介意被稱呼做「吳文忻」。
吳文忻2022年做推拿時發現左胸有硬塊，之後就到醫院接受檢查，發現是乳癌，她表示當時見了3個醫生，並建議她做化療及電療，但最終她選擇做手術，並僅休養了三日就出院。吳文忻透露揀做手術是因為快到新年，要見好多親友，加上細女快生日，坦言「唔想搞咁多嘢」，同時亦不知道怎樣向父母及兩女兒交代。
沒料到去年吳文忻乳癌第三期復發，由兩年前大約2.5cm變到5-6cm，並擴散至淋巴腺，今次必定要做化療及電療的她，決定向家人坦白，幸好女兒也接受事實並親自為她剃頭。而積極面對癌症的她，現時每兩星期便飛一次泰國接受治療，癌症指數更有所下降，病情漸轉好。而對於抗癌期間父親猝逝，她坦言一度非常崩潰，但領悟出：「人生太無常，唔使去諗幾時會翻發、生死。我而家已經放下生死，每日都當最後一日」。
現年50歲吳文忻憑1998年港姐季軍入行，但原來她一直有個歌手夢，今年，鄭秀文（Sammi) 在叱咤頒獎禮上奪得「我最喜愛的女歌手」的一番感言，令她想再次追尋年輕時夢想，決定今年出第一首歌，並揚言希望可以攞新人獎：「幻想下以我呢個年齡，企喺叱吒舞台上攞新人獎，好正！」