吳文忻名字屬「大凶」曾改名 活在當下決定出歌圖夢爭新人獎

吳文忻（現名吳忻熹）日前接受前主播方健儀開設的網台節目《女人方言》訪問，當中吳文忻重提改名原因，主要是因為名字屬「大凶」，所以望改名除厄運，於是改做「吳忻熹」，但正在接受乳癌治療的她領略到，事情要發生也是躲不過，那就不如用回父母給予自己的名字，所以她坦言不介意被稱呼做「吳文忻」。

吳文忻2022年做推拿時發現左胸有硬塊，之後就到醫院接受檢查，發現是乳癌，她表示當時見了3個醫生，並建議她做化療及電療，但最終她選擇做手術，並僅休養了三日就出院。吳文忻透露揀做手術是因為快到新年，要見好多親友，加上細女快生日，坦言「唔想搞咁多嘢」，同時亦不知道怎樣向父母及兩女兒交代。