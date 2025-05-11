吳文忻回應分享乳癌復發經歷遭抨擊：第一次俾啲網友去轟

吳文忻今日（11日）與兩位可愛女兒一起出席「康乃馨大行動2025」活動。吳文忻接受訪問表示：「我幾個月前有一個諗法就係想將正能量化為音樂去推廣，呢一首新歌歌詞其實英文為主，我好希望新歌可以衝出香港。」她透露原本新歌計劃七月才推出，但喜獲大會邀請母親節邀請上台唱歌，所以決定兩個禮拜內完成創作，她說：「今日表演完之後，就會打算拍埋MV喺YouTube度播放。」

最近身體情況 講到最近的身體情況，她表示：「我每個禮拜都要做化療，都要睇吓啲指數可唔可以做，成日驗血話我白血球爭少少，所以成日都要停，所以有一段時間停咗一個月，直至上個禮拜醫生話可以做返，如果下次爭少少都俾我照做，就唔想我停太耐，至於要做化療幾耐就唔知啦！」她透露較早前出院後行動不便，並表示：「兩個禮拜行路都仲係好慢，上樓梯都仲要逐級好慢咁一步一步去上，近呢幾日真係進步咗好多，我好感恩好感謝神，我不斷呢兩個禮拜去祈禱，希望呢一個表演可以順利。」

回應分享乳癌復發經歷遭抨擊 被問到較早前分享乳癌復發經歷遭抨擊，她表示：「我都係第一次俾啲網友去轟，對我嚟講係好好嘅training，因為我嘅內心要更加強大，咁先可以應付到抗癌嘅歷程，呢啲網民嘅言論係傷害唔到我，我反而用咗好平靜嘅心態去對應，我覺得呢樣嘢係好好。」