吳文忻女兒向K-pop發展 成功入讀YS韓國偶像學院

現年50歲的吳文忻(現名吳忻熹)早前發現乳癌復發，育有一對女兒的她，除了積極抗癌，更悉心培育兩女。現年10歲的大女陳芊彤(Scarlet)和8歲細女陳施辰(Season)，遺傳了媽媽的演藝天份，不單樣貎標緻，更是文武雙全。近日，女兒更成功入讀韓國演藝名校「YS韓國偶像學院」向K-pop發展。

Scarlet和Season就讀聖士提反書院附屬小學，大女Scarlet是交響樂隊和合唱團成員，而細女Season除是合唱團，更在學校運動會屢次獲獎，擁有不俗口才的她，亦不時擔任學校的活動司儀，早前更在啟德體育園主場館，與雲浩影同台演出。兩女原來特別熱愛K-Pop，吳文忻為培育女兒成才，早前安排她們面試「YS韓國偶像學院」，經過多次評核下，終於成為該學院香港分校的學生。