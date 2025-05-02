吳文忻白血球過低再停化療感無奈 每天早晚祈禱懺悔

現年50歲的吳文忻 (現名吳忻熹) 早前透露乳癌復發，癌細胞變異擴散至尾龍骨變第四期，她更透露正接受不同治療方法，坦言心態已改變要與癌細胞共存。早前，吳文忻透露因為白血球指數不達標，已停止化療一個月，昨日（5月1日）她再帖文分享更新狀況，並表示今個星期的白血球又再次爭少少不達標，需要停止化療，更謂：「真是有啲無奈！既然要停化療，那我就去打密啲高劑量维他命C吧！」



吳文忻一直積極抗癌，她指癌細胞實在太狡猾太多變化，所以單一治療不夠對付，還要配合很多輔助，不會放過任何可以醫治的方法。吳文忻詳列輔助方法：「身體方面，例如我每晚會瞓住吸高劑量嘅氫氣吸至少6小時去除身體的惡性自由基，抗炎和抗氧化。另外，每星期也會在腫瘤附近皮下脂肪打一至三次高劑量維他命C。每天食大量嘅supplement。最近還加了一個叫『幹細胞代謝療法』，聲稱可以餓死癌細胞和斷癌細胞的幹細胞！」她表示心靈方面的治療也很重要，並透露每天早上和臨瞓前也有懺悔和祈禱，好讓心靈得到健康，平靜和快樂，同時，也開始念力醫學太極五行功，以及用光和念力去自我療癒等，趁有太陽的時候，她就出去走走接地氣和拉筋。



經過一番努力，吳文忻開心表示最纏繞她的坐骨神經痛也有改善，她續說：「之前神經痛到根本行動坐企也有問題，所以常常留咗喺屋企冇晒心機，但經過不斷禱告和硬着頭皮幾痛也要開始拉筋，真的每天在進步！所以我覺得真的每樣嘢也有發揮它的作用！起碼由出院到現在，身體狀况和精神，一直也是向好方面進步，就算化療緊，身體和精神和面色也ok，皮膚仲比以前白咗緊緻咗，沒有任何不適！」她亦透露會分別比較不同輔助性治療，看那樣最大成效 ，網民都紛紛留言為他送上正能量。