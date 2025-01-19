吳文忻與方健儀談抗癌 最想出碟做歌手新曲已準備

早前第三期乳癌的吳文忻，接受方健儀的網台節目《女人方言》訪問，大談抗癌經過。一頭短髮的吳表現精神，經歷生死後心態變得更為豁達，她回憶道：「當時去推淋巴，推油師發現我胸部好像有硬塊，叫我去檢查。去到醫生那裡，他也不讓我走，立刻要做『造影』，真的很痛！」她表示檢查當日正值農曆新年前夕，加上要準備女兒的生日會，因此只做手術而拒絕化療：「我很怕讓家人知道，怕他們擔心，於是低調入院做完手術就出院。因為我沒有做化療，每半年就要去檢查一次，直到去年4月，腫瘤再次變大並擴展，我才不得不接受化療並告訴別人。」

文忻一直憂慮家人擔心，固未能開口道出病情：「我不知道怎麼跟女兒說。到化療前兩星期，我覺得必須要告訴她，我說『媽咪生病了，是癌症。』我以為囡囡會很擔心，沒想到她竟然問『我是不是要幫你剃頭髮？』。」早年篤信風水，為了保事業而改名：「以前『吳文忻』這個名是『大凶』，不是『大胸』！加上在娛樂圈，常常有風水師來幫你『指指點點』，就改名『吳忻熹』，但經歷過生死後，我看得很透徹，現在我直接叫回『文忻』。」

回想宣布患癌初期，吳文忻收到大量信息，令她煩惱不已：「很多朋友發短訊來叫我不用回覆，但有一位不太熟的朋友卻非常關心，搞得我不知道該怎麼回應，彷彿明天就會死去一樣！」她坦言康復後，最想圓自己的歌手夢想，並揚言將推出新歌曲。