吳文忻視兩女為精神支柱 一度面臨「拔喉」的生死抉擇

前港姐吳文忻（Natalie）日前現身新城廣播接受葉文輝（啤梨）主持的《梨事會》訪問，Natalie以51歲之齡勇敢實現歌唱夢想，推出首支個人歌曲《重生》，並在訪問中詳細透露了積極對抗癌症的心路歷程，透過音樂向大眾傳遞堅毅與希望的信念。 Natalie在節目中透露，她於三年前一次通淋巴，被按摩師按到胸部有硬塊，進行身體檢查後，確診罹患癌症。最初她僅接受了部分腫瘤切除手術，然而病情於去年復發，今年二月更因嚴重積水入院，情況危急，一度面臨「拔喉」的生死抉擇。

正是這個關鍵時刻，醫生的話點醒了她，她坦言：「醫生呢句說話成為咗重要嘅轉折點，令到我決心擺脫『拖延症』，立即實踐夢想。」當時她的身體狀況極差，Natalie透露：「連走路都有問題，但諗到自己一直以來嘅歌唱夢想，加上聽到Sammi（鄭秀文）獲獎感言，突然想到如果51歲嘅吳文忻能夠獲得新人獎會係點樣，嗰團火突然之間出咗嚟。」 面對疾病，Natalie從信仰中找到了極大的力量，她分享道：「我從小就係天主教徒，喺演藝圈嘗試過各種信仰，最終喺患病後回歸天主教，搵到心靈嘅平靜。」她深信一切都是最好的安排，並感謝在追夢過程中出現的「天使」們無條件幫助她完成歌曲製作。

Natalie兩位分別11歲和8歲半的女兒，是她最重要的精神支柱。她分享去年向女兒坦承病情時，女兒以輕鬆態度回應，反而讓她學會以更積極的態度面對治療。Natalie更預告將與女兒合作推出英文歌曲《Bald Mommy Bold Mommy》，記錄化療期間與女兒的珍貴點滴。 最後，Natalie透過節目向所有正在面對健康挑戰的朋友送上鼓勵，她語重心長地說：「你嘅念頭會帶你去嗰個方向，如果你覺得自己喺到等死，呢個念頭就會帶你去嗰個方向。」她鼓勵大家保持正面信念，必要時依靠信仰獲得力量，並強調「及時行樂」的重要性。