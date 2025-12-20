吳文忻首度為前夫陳劍陵公開平反 承認早在患癌前已經婚變

去年曾分享抗癌出現曙光的吳文忻，今年初卻因癌細胞突變，擴散至尾龍骨成乳癌第四期。雖然經歷心臟及肺部積水留醫16日徘徊鬼門關，但她從沒絕望，更因重拾信仰完成人生兩大心願出書又出歌，希望以生命影響生命。節目中，吳文忻除了披露曾迷信令抗癌情緒陷低谷外，更首度承認與前夫陳劍陵離婚已始於患病前，她說：「感情有問題非一日之寒，唔止一個人責任。」她更坦言要平反外間對前夫的誤會，「佢未必係個好伴侶，但一定係個好爸爸」。

當年美國大學畢業回港選美入行的吳文忻，稱小時候夢想當歌手，可惜1998年華星新秀停辦轉而選港姐踏足娛圈。而事隔27年唱歌那團火重燃，是始於年初看《叱咤頒獎禮》直播，她說：「好歌手嘅得獎感言，話自己畀想像中強大，作為患病者去聽，係份外入心。之後Sammi(鄭秀文)話自己係52歲嘅我最喜愛女歌手，當刻就幻想51歲嘅自己，出年可唔可以企喺台上做樂壇新人？就即刻幫自己拍咗條片，希望可以圓呢個夢。」奈何對自己許下承諾不久，癌細胞突變擴散至第四期，更因心臟及肺部積水留醫16日一度徘徊生死，這次經歷促使她立志要今年達成心願，「尤其係留醫期間，醫生同我講咗一句話，佢話：『吳小姐，你要諗定，話定畀家人聽拔唔拔喉。』當刻聽落係覺得好離譜，但之後，我會反思原來我咁接近死亡，就反而激勵我唔好再拖延。」

教友不收分文助完成單曲

吳文忻坦言因信仰及祈禱，幫助她振作渡過留醫16日的難關外，亦助她捱過出院要坐輪椅、撐拐杖與及多次電療的痛苦。今日能完成《重生》一曲，她指亦因為信仰令她遇上一眾基督徒音樂人天使，他們全都不收分文助她完成單曲。她說：「係好神奇，心靈同念向好之後，好多天使出現，好似有力量Guide住我行呢條路，好感恩。」不過談及2013年曾改名吳忻熹，中小學已是天主教徒的吳文忻，亦坦承入了娛樂圈後走過不少歪路，「當年睇好多風水命理，有人講吳文忻三個字係大兇孤寡數，係驚到連身份證都改埋。其實我一出世就領咗洗，但入咗娛樂圈乜都拜吓，越行越遠。直至Cancer舊年復發，唔少人話畀我聽係冤親債主，帶我做好多嘢，燒好多嘢，燒銀紙咁燒；但越燒越不安，情緒仲跌入低谷。直至今年有個導師導返我信，之後日日祈禱，心靈真係平靜返，情緒直接影響我病情，之後好多嘢慢慢向好，令我發覺呢件事真係存在。」

與前夫做唔成伴侶做朋友

宗教令吳文忻對人生重燃希望，亦令她反思放下執著。節目中，她罕有談及今年年中親口證離婚的前夫陳劍陵，並表示：「之前唔講，因為對方係圈外人，不嬲佢都唔鍾意，我亦唔想好似擺佢上枱咁。」對於前夫被指吳文忻一患病就撇下她，她說：「我要為佢平反，其實件事發生咗一段時間，係病之前。感情有問題係非一日之寒，有問題咗好耐，我都有問題，唔止係一個人嘅責任，每個人都有自己問題。唔想講太多，係唔想畀人以為我攞嚟宣傳，我只想講，佢未必係個好伴侶，但一定係個好爸爸。」她亦指與前夫和平分開，再見亦是朋友，「由頭到尾我哋都係好好朋友，我哋美國讀書已經識，做唔成伴侶，做朋友都無問題。」