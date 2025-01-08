吳日言捲入拖數風波 IG發文回應：指控是毫無根據及不符事實

網民「19hkdesigner」社交平台出po爆料，指為一名女藝人開設的餐廳負責設計及印刷，但對方最後認為他的收費過高，於是走數。該名網民其後入稟小額錢債審裁處，最後法庭判女藝人需要支持申索人應收款項及訟費，不過女藝人仍然拒絕找數，而裁判書上僅顯示了一個「yan」字，令不少人紛紛猜測這名「yan」女藝人的身份，認為近年投身飲食業吳日言最有可疑，於是tag了她的帳號要求對方澄清。
吳日言被指拖欠3700元設計連印刷費，忽然捲入拖數風波，今晚她在IG終於開腔回應，直指網上出現不實報道，並且牽連到其家人及朋友，反駁爆料者的指控是毫無根據及不符事實，更斥對方未經同意下，在網上披露法庭文件及雙方對話內容的等行為，吳日言揚言已徵詢法律顧問意見，並保留追究法律責任的權利。
吳日言回應如下：
感謝大家的關心和支持。近期在社交平台上出現了不實報道，並且牽連到了我的家人和朋友們。為澄清真相，我在此發表嚴正聲明。
針對該名設計師在網上發佈的虛假內容，這些指控是毫無根據及不符事實的。我們並未承認有任何責任或違約行為，但為避免浪費司法機構的資源，最終公司遵從小額錢債審裁處的判決進行了付款。
此外，該設計師未經我們同意下，在網上披露法庭文件及雙方對話內容的行為是不當的，並且可能涉及法律責任。公司已徵詢法律顧問的意見，若此次事件對本人或公司造成任何損失，我和公司將保留追究法律責任的權利。
作為公眾人物，我理解批評是不可避免的，我願意坦然面對。但作為母親，看到孩子們遭受不必要的人身攻擊，確實令我和家人受到極大的精神困擾。懇請大家在發表言論時謹慎，避免進一步傷害。