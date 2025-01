吳日言捲入走數風波 老公Barry 出面力撐 ：沒有找數嘅我以一賠十

適逢,昨日是吳日言與老公與Barry的紀念日,她在社交網分享上載二人2016年及最新的係合照,並寫道︰「拍拖16年,結婚快9年,一起25年,繼續甘苦與共...... #lover #0108」Barry即冧爆留言表示︰「放心!唔開心嘅都交晒畀我。 I'm always here for u﹗」而吳日言亦回覆謂:「最緊要一家人齊齊整整,相親相愛 」但吳日言亦遭不少網民留言叫她還錢。

其後,Barry就在其社交網以黑底白字發文力撐老婆,他寫道︰「我個人成日求求其其,你蝦我冇乜所謂,不過你蝦我屋企人,我會好認真對待!其實我可以好認真,我唔係無火,只係我好早發現我太火。」有網民追問︰「所以走數?」Barry回答︰「不如公道啲,如果沒有找數嘅,我以一賠十。反之,如果我提供收款單,煩請為我平反。」亦有人暗示:「認真支持環保走塑」Barry 則回覆謂:「大概了解你嘅意思,收據一直在我尖沙咀店內歡迎查詢求證,若果我有誤會你意思嘅地方,亦歡迎到我店內,我請飲嘢當交一個環保朋友。」不少網民都紛紛留言叫他拿收據出來,以表清白。