吳日言捲入走數風波 老公Barry 出面力撐 ：沒有找數嘅我以一賠十

對於吳日言表示「完成了付款程序」，有網民就去設計師的社交網留言，不過，設計師就回覆寫道：「其實我上星期四打咗去小額問，今個星期一再打去confirm多次冇先出post，聽日再打多次問，我同公司個戶口就冇收到錢嘅。」

吳日言近日被指拖欠3700元設計連印刷費，忽然捲入拖數風波，昨晚(8日) 她在社交網發聲明澄清，強調已付款及沒有做出任何違約行為，直指該名設計師在網上發佈虛假內容，並稱指控是毫無根據及不符事實，更斥對方未經同意下，在網上披露法庭文件及雙方對話內容的等行為，會保留追究法律責任的權利。

適逢，昨日是吳日言與老公與Barry的紀念日，她在社交網分享上載二人2016年及最新的係合照，並寫道︰「拍拖16年，結婚快9年，一起25年，繼續甘苦與共...... #lover #0108」Barry即冧爆留言表示︰「放心！唔開心嘅都交晒畀我。 I'm always here for u﹗」而吳日言亦回覆謂：「最緊要一家人齊齊整整，相親相愛 」但吳日言亦遭不少網民留言叫她還錢。

其後，Barry就在其社交網以黑底白字發文力撐老婆，他寫道︰「我個人成日求求其其，你蝦我冇乜所謂，不過你蝦我屋企人，我會好認真對待！其實我可以好認真，我唔係無火，只係我好早發現我太火。」有網民追問︰「所以走數？」Barry回答︰「不如公道啲，如果沒有找數嘅，我以一賠十。反之，如果我提供收款單，煩請為我平反。」亦有人暗示：「認真支持環保走塑」Barry 則回覆謂：「大概了解你嘅意思，收據一直在我尖沙咀店內歡迎查詢求證，若果我有誤會你意思嘅地方，亦歡迎到我店內，我請飲嘢當交一個環保朋友。」不少網民都紛紛留言叫他拿收據出來，以表清白。