吳日言稱已找數 設計師再開PO回應︰受到壓力才繳款，實屬惡行

吳日言被指拖欠設計師費用，她的聲言先否認指控，但又轉頭表示已付清欠款。

網民「19hkdesigner」日前開PO指有女藝人開餐廳找他設計及印刷，但對方最後走數，網民於是貼出一張小額錢債審裁處文件，上面僅見到被告人的名字有一個「Yan」字，對方更透露這名女藝人曾拍《學警出更》，令人聯想到吳日言。

「19hkdesigner」昨日網民問到是否收到欠款，對方就表示︰「我上星期四打咗去小額問，今個星期一再打去confirm多次冇先出post, 聽日再打多次問，我同公司個戶口就冇收到錢嘅。」今日下午，「19hkdesigner」再度發文，表示有關款項已經收到，他說︰「本人認為繳清欠款，實屬應該；相反，只在受到壓力才繳款，實屬惡行。」

「19hkdesigner」就吳日言的聲明作回應，他指「本人從來沒有明指涉案藝人名字，(女藝人)的身份只屬網民猜測，如此無品藝人欠款行為比比皆是（可參考留言亦有另一藝人作類似惡行），請吳女士勿對號入座，如有雷同，實屬巧合。本人在遮蓋被告公司及員工全名下公開案件部份內容，旨在警醒同業及同路人要好好保護自己及分享經驗，惡人欺善怕惡，多次忍讓並不能解決問題。」