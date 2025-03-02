吳林峰演唱會｜唱方大同《好不容易》多謝偶像 被MIRROR三子跪求施恩求寫歌(有片)

吳林峰於西九自由空間舉行3場《吳林峰 To Be…演唱會》。(娛樂組攝)

創作歌手吳林峰於西九舉行一連三場《吳林峰 To Be…演唱會》全場爆滿，今日(2日)舉行的下午場次，獲MIRROR成員柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy) 、許廷鏗、王雙駿、DJ當奴、少爺占、歌手moon tang等捧場，並請來林愷鈴任嘉賓合唱《攤手黨》，並送上小禮物預祝她明天(3日)25歲生日。吳林峰一口氣唱出了27首歌，為去年堅持每兩個星期創作一首新歌的「26/366 project」作總結。他於昨晚(1日)舉行的頭場唱了方大同的《好不容易》，以悼念和多謝這位陪伴成長的偶像。

自命癲佬 多謝觀眾力撐 吳林峰坦言直落唱27首也頗疲倦，但見很多熟悉的朋友都捧場，以及購票支持的觀眾，「其實我做咗廿幾首歌，唔係一件幾咁勁的事，但如果呢27首歌可激厲你為人生做一次突破，少少衝動，然後某一日你諗起呢個project然後多謝我，我就真係覺得自己勁，這是音樂影響我的地方，希望我也能做到這件事。」最後他以《瘋子》勉勵觀眾，為自己喜歡的事癲一次，並不忘多謝觀眾：「多謝你們撐我呢個癲佬！」 他在完騷受訪，對於一次過唱27首歌，他笑言起初自以為好型，直至綵排才發現不容易，但自覺也算成功達標。談到今日要開日、夜兩場，如何保持體能，他分享心得，「記住要食飽啲，真係會冇力。」他表示吸取昨晚唱到無力的經驗，今日午餐吃了兩個飯盒，無懼增磅，更沾沾消瘦了，昨晚更不時因褲子鬆了，要抽著褲唱歌。

澄清已還歌債 談到演唱會播出的好友片段，MIRROR的「雙Jer」和Stanley在片中公開向他追歌，Stanley笑指要跪求吳林峰寫歌，Jer更指他要揀人寫歌。吳林峰激動否認，強調有寫歌給他們，「咩跪地求我，一定係假，咪信呢啲善意謊言，我冇揀人寫，佢3個亂講，我發誓，我有嘅話聽日開始秃頭。」他認真表示，每次有人邀歌，通常只因時間而未能合作，「通常佢哋的deadline太趕，我唔想應承咗做唔到，或者hea交，既唔尊重佢同時亦唔尊重自己，所以時間充足或有信心才會應承。」他續指只跟他們預告，去年比較忙，若要寫歌請盡早提出，「我唔係拖佢哋，但話要等等，佢哋話OK，我12月前交晒歌。」不過，3子拍短片時仍未交歌，他在大會播放短片時才知3子說甚麼。 與女友結婚有共識 吳林峰又在台上唱畢《不打烊小店》後，低調地多謝女友，他指女友非圈中人，故不想太高調，他感謝對方過去一年忍受他的脾氣和情緒，不離不棄，「大家都要好好珍惜肯相信你想做嘅事，又肯陪你一齊做嘅人。」至於在場的Carl叔即帶頭起哄大叫「結婚」，，他坦言雙方有共識，但各自在事業有不同發展，故不會短期內拉埋天窗。他興奮表示，完成今晚演唱會後，明天將與女友早機去旅行。

音樂路深受方大同影響 昨日驚爆方大同離世的消息，吳林峰起初難以置信，待確認消息後，他坦言，「心情真係唔係幾好，昨日揸車嚟西九，喺尖沙咀無目的兜咗4、5個圈。相信大家都唔開心，但方大同的音樂話俾我哋知好緊做的事，世界有好多美好的事，愛是美好的事，無論是甚麼類型，就係想話俾大家知，音樂可以好大同。所以昨晚唱了《好不容易》，想多謝佢。」他認為方大同影響對這一代的音樂人有很大影響，「在我心目中，方大同已經是一種音樂類型，例如我去年寫的《就只是一首情歌》，也是參考他的《好不容易》。」