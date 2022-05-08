吳業坤宣布結婚做幸福人夫 承諾會努力守護

現時身在日本的吳業坤昨晚(7日)深宵突在社交平台宣布訊婚，「想簡單地同大家講一聲，小弟結婚了，感覺好微妙。」他上載與太太的合照，但只見吳太的長髮背影，同時他亦上載兩人拿著四枼草。現年32歲的坤哥分享，「一直都覺得自己仲係小朋友咁，唔知道幾時先叫大人，可能調番轉要比佢照顧番，但往後嘅日子，我會努力去守護，現在的我好幸福，謝謝大家一直以來嘅愛護及包容，接下黎都請繼續多多指教。」對於吳太的真正身份，他暫時保持神秘，「最後，暫時關於她的事情都想留一點空間，日後再介紹給大家認識。」

坤哥透過經理人公司回覆傳媒，多謝各界的祝福，他表示，「小男孩今日長大成為幸福人夫，往後會用男人方式向前進發，努力工作照顧好家庭，也衷心希望記者朋友能給予太太空間，讓她低調做我背後強大後盾的吳太。」