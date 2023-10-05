吳業坤廣州開騷挑戰跳舞 歌迷狂叫回水

吳業坤於本月3日到廣州開騷，歌迷們沉浸在一系列精選的坤哥熱歌之中，包括TVB電視劇主題曲和新派台的歌曲。而坤哥也獻出了精彩的演出，以親切幽默的個人魅力和音樂才華贏得了歌迷們的狂熱支持。他在演唱會上不但用結他自彈自唱，又不少搞gag逗歌迷開心。

今次坤哥在演唱會其中一個環節內，翻唱了一些歌手朋友的經典金曲，將它們重新編曲成一首新的串燒歌曲。歌曲包括《到此為止》、《到底發生過什麼事》、《矛盾一生》、《記憶棉》、《別來無恙》、《高山低谷》、《女神》、《一人之境》、《幸福之歌》、《青春頌》。

喜歡給歌迷製造驚喜的坤哥，這次還特意準備了兩首帶有舞蹈動作的歌曲呈現給歌迷，宣布要跳舞時還引起歌迷現場的一陣騷動，事前他為了這次的演出還特意安排了舞蹈老師排練。坤哥在台上賣力地跳舞，認真跳的樣子反而顯得有點呆，歌迷看到坤哥的舞蹈後大喊「回水」，讓坤哥不得不承諾下次演出時一定會有所進步。在encore環節，歌迷們開始的時候還在叫「encore」，後來喊著喊著又變成了「回水」。