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娛樂
2023-10-05 16:24:50

吳業坤廣州開騷挑戰跳舞 歌迷狂叫回水

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坤哥早前到廣州開騷。

吳業坤於本月3日到廣州開騷，歌迷們沉浸在一系列精選的坤哥熱歌之中，包括TVB電視劇主題曲和新派台的歌曲。而坤哥也獻出了精彩的演出，以親切幽默的個人魅力和音樂才華贏得了歌迷們的狂熱支持。他在演唱會上不但用結他自彈自唱，又不少搞gag逗歌迷開心

 

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坤哥在台上自彈自唱。

今次坤哥在演唱會其中一個環節內，翻唱了一些歌手朋友的經典金曲，將它們重新編曲成一首新的串燒歌曲。歌曲包括《到此為止》、《到底發生過什麼事》、《矛盾一生》、《記憶棉》、《別來無恙》、《高山低谷》、《女神》、《一人之境》、《幸福之歌》、《青春頌》。

喜歡給歌迷製造驚喜的坤哥這次還特意準備了兩首帶有舞蹈動作的歌曲呈現給歌迷宣布要跳舞時還引起歌迷現場的一陣騷動事前他為了這次的演出還特意安排了舞蹈老師排練。坤哥在台上賣力地跳舞，認真跳的樣子反而顯得有點呆，歌迷看到坤哥的舞蹈後大喊「回水」，讓坤哥不得不承諾下次演出時一定會有進步。在encore環節，歌迷們開始的時候還在叫「encore」，後來喊著喊著又變成了「回水」。

 

坤哥獲歌迷另類方式支持，包括大叫「回水」。

提到今次小插曲，坤哥在音樂會前一晚突然發熱發冷，令主辦非常擔心因為身體狀況不佳，是否要緊急叫停演唱會。但坤哥用他的意志力及對歌迷的愛，演唱會的當天神奇地完成滿血復活回來，完全不像有任何身體不適的樣子，當然觀眾們也對他報以最大的熱情和歡呼聲。坤哥身體的快速恢復歸功於他對音樂和粉絲的熱愛，他說：「為了歌迷們，我必須恢復狀態。

 

坤哥稍後到順德開騷。

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