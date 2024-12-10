吳業坤胡鴻鈞開show 播《超級巨聲2》同觀眾集體回憶

胡鴻鈞與吳業坤舉行《GROW WITH THE FLOW 演唱會 - 香港站》。

吳業坤(坤哥)與胡鴻鈞(Hubert) 於上周日(8日)在麥花臣場館，舉辦二人由出道加認識 14 載後的首次合體演唱會。這個名為《GROW WITH THE FLOW演唱會》一開場便以他倆當年參加《超級巨聲2》時的參賽歌來打頭陣，大銀幕上更播出二人當年的參賽片段，喚起大家的集體回憶。而他倆的出場也給粉絲帶來驚喜，先是輪流突然現身在觀眾席旁邊，兼主動與歌迷親近握手，令全場觀眾大呼過癮。

在演唱會中，坤哥和 Hubert 兩人大唱各自的經典歌曲，包括坤哥的「原來她不夠愛我」、「百姓」、「玩具成熟時」、「原始心態」、「兵兵」和「心拍數」，以及Hubert的「化蝶」、「祝君好」、「失控」、「心跳移植」、「偉業街」和「凡人不懂愛」，現場觀眾隨著當中熟悉的旋律一起唱和，而坤哥和胡鴻鈞分別彈奏結他和鋼琴，為他倆的演出加添不少分數。

今次《GROW WITH THE FLOW演唱會》包含成長的意思，於是胡鴻鈞大騷坤哥黑圖，但也令坤哥緊張起來，坤哥笑問相片會否導致婚變或脫粉。Hubert說當年初相識的坤哥非常宅男，螢幕於展示多張二人參加《超級巨聲2》的青澀合照時，讓現場粉絲哇聲四起。在接受媒體訪問時，坤哥和 Hubert表示有計劃將這個演唱會安排往外地做巡唱，會先在內地或馬來西亞等地表演。