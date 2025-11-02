熱門搜尋:
萬聖節2025 安全帶 全運會 新店關注組 粵車南下 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-11-02 14:00:00

吳業坤郭嘉駿義賣曲奇 為仁濟緊急援助基金籌款

分享：
（左起）林愷鈴 、Young Hysan、吳業坤、郭嘉駿(193)、陳映影、組成曲奇義賣小隊，為「仁濟緊急援助基金」籌款。

（左起）林愷鈴 、Young Hysan、吳業坤、郭嘉駿(193)、陳映影、組成曲奇義賣小隊，為「仁濟緊急援助基金」籌款。

「仁濟愛心曲奇暖萬家2025」慈善義賣活動於今日（1日）下午假荃灣荃新天地一期揭幕，多位藝員歌手，包括吳業坤、郭嘉駿(193)、林愷鈴 (Ashley Lin)、陳映影 (Santis Chan)、Young Hysan出席支持。活動為「仁濟緊急援助基金」籌募經費，幫助社會上有需要人士。

揭幕儀式由主禮嘉賓勞工及福利局副局長何啟明太平紳士，與仁濟醫院董事局主席朱德榮先生MH、仁濟醫院董事局總理暨大會副主席周碧淵女士、仁濟醫院董事局副主席暨大會活動贊助Bricks Coffee董事鍾培生先生一起主持。


 

adblk5
勞工及福利局副局長何啟明先生, JP (左九)、仁濟醫院董事局主席朱德榮先生MH(左八)，總理暨大會副主席周碧淵女士(右八)，與一眾嘉賓出席「仁濟愛心曲奇暖萬家 2025」，多位藝員歌手現身支持，場面熱鬧。 勞工及福利局副局長何啟明先生, JP (右三)、仁濟醫院董事局主席朱德榮先生MH(右四)、總理暨大會副主席周碧淵女士(右二)、（左一）仁濟醫院董事局副主席及活動贊助 Bricks Coffee 董事鍾培生先生與一眾仁濟醫院董事局成員身體力行，齊齊加入義賣行列。

其後，由吳業坤、Ashley、Young Hysan獻唱歌曲，並聯同Santis、193到台下呼籲及向現場嘉賓及市民勸銷仁濟愛心曲奇，帶出與仁濟同行用愛心濟困解危的訊息，蔡宛珊則擔任揭幕禮司儀。

今年「仁濟愛心曲奇暖萬家」慈善義賣活動獲Bricks Coffee、陳志堅總理及香港百樂酒店贊助支持。Bricks Coffee贊助是次義賣的8,000罐愛心曲奇，為「仁濟緊急援助基金」籌募經費。今年活動將走入社區，以快閃市集形式與大家見面。透過流動愛心平台，打破社群隔閡，將關愛傳遞給有需要的人，共同點亮萬家笑顏。

「仁濟愛心曲奇」每罐售價港幣 68 元，認購「仁濟愛心曲奇」支持「仁濟緊急援助基金」，可幫助社會上因不幸事故、意外或災難所影響的人士渡過經濟難關。


 

吳業坤為「仁濟愛心曲奇暖萬家2025」慈善義賣活動獻唱。 林愷鈴為「仁濟愛心曲奇暖萬家2025」慈善義賣活動獻唱。 小朋友亦響應193呼籲，踴躍捐款。 吳業坤落力勸銷，令籌款數字節節上升。 林愷鈴(右)、陳映影(左)為慈善工作不遺餘力，積極參與義。 Young Hysan 為「仁濟愛心曲奇暖萬家2025」慈善義賣活動獻唱。

追蹤am730 Google News