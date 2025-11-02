吳業坤郭嘉駿義賣曲奇 為仁濟緊急援助基金籌款

揭幕儀式由主禮嘉賓勞工及福利局副局長何啟明太平紳士，與仁濟醫院董事局主席朱德榮先生MH、仁濟醫院董事局總理暨大會副主席周碧淵女士、仁濟醫院董事局副主席暨大會活動贊助Bricks Coffee董事鍾培生先生一起主持。

其後，由吳業坤、Ashley、Young Hysan獻唱歌曲，並聯同Santis、193到台下呼籲及向現場嘉賓及市民勸銷仁濟愛心曲奇，帶出與仁濟同行用愛心濟困解危的訊息，蔡宛珊則擔任揭幕禮司儀。

今年「仁濟愛心曲奇暖萬家」慈善義賣活動獲Bricks Coffee、陳志堅總理及香港百樂酒店贊助支持。Bricks Coffee贊助是次義賣的8,000罐愛心曲奇，為「仁濟緊急援助基金」籌募經費。今年活動將走入社區，以快閃市集形式與大家見面。透過流動愛心平台，打破社群隔閡，將關愛傳遞給有需要的人，共同點亮萬家笑顏。